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飛達搬家 專業高效 助您喬遷順利萬事興

新澤西訊

  目前，新州房市持續火爆，買家數量遠超供給，因此也使搬家需求攀升。那麼，如何選擇一家靠譜的搬家公司呢？從專業角度講，這不僅需要搬家公司具備正規的資質、齊全的設備、豐富的經營，更需要其工作人員具備優良素質與超強的責任心。

  飛達搬家公司（Lucky Moving Inc.）自1985年在洛杉磯成立至今，貫徹始終如一的經營理念，經過長期不懈努力，成為廣大華人朋友們的心頭好！該公司不僅具有加州、德州及紐澤西州車管局 (DMV) 貨運車許可證，還具有跨州搬家I.C.C.許可證，可合法從事美國本土各州之間或遠至加拿大的搬家服務。而其所營運的大型搬家運輸車隊包括五十三呎以及多種不同尺寸的卡車，能夠配合不同客人的搬運需求，且從未有過車禍傷亡等不良記錄。

  在倉儲方面，飛達搬家的專業度可謂首屈一指。旗下多個倉儲中心均配有完備的保全系統，確保客人物品安全。同時，在美國境內服務中，飛達還獨創了將小轎車放到大卡車中的封閉運送業務，以確保運送過程中萬無一失。在包裝方面，飛達搬家會依據托運物品的材質、大小來確定包裝方式及耗材，並嚴格執行“五層包裝法”，不會為節省自身成本而忽視客人的物品安全。

  此外，該公司還提供極其完善的保險服務，內容包括：商業責任險、貨物保險、勞工傷害險、車輛險等，以確保整個搬運過程的圓滿順暢。而其工作人員普遍通曉多國語言，能與各方客人進行有效溝通。正是由於全方位的專業服務，飛達搬家連續幾年奪得AAA最高榮譽！

  在當前操作過程中，飛達搬家會特別注重工作人員的健康及防護狀況，從而確保顧客的居家安全。因此，歡迎有搬家需求的朋友聯絡咨詢。官網：www.luckymoving.com；新澤西分公司電話：(732) 432-4288，地址：122 Tices Lane, Suite A, East Brunswick, NJ 08816；洛杉磯總公司電話：（626）333-1306，地址：17031 Green Drive, City of Industry, CA 91745；休士頓分公司電話：(281) 265-6233，地址：760 Industrial Blvd., Sugar Land, TX 77478；台灣分公司電話：(03) 327-5533。

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