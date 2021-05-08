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QBEDDING 母親節特惠已開跑 舒眠新款套件寵愛她

新澤西訊

 

  這個母親節就用舒眠床品寵愛媽媽！家居產品永遠是媽媽們的最愛，全新推出長絨棉床蓋套件+蠶絲舒眠四季被； 桑蠶絲四季被+天絲萊賽爾套件；天絲萊賽爾四季被+全棉床裙套件；QBDDING於5月3號到5月9號全店商品第二件享有8.5折優惠，為生命中所有如母親般的人們挑一份特別的禮物吧！不管是奢華的蠶絲被，或是透氣的天絲TM 萊賽爾系列都能讓她感到被受寵愛。歡迎進店體驗、選購！

  夏季小神器也是時候入手了，各式麻將坐墊，無論是家裡的沙發，還是車上的座椅均可受用。以碳化竹片的冰涼表面幫您降低體溫，並且有堅硬結實的支撐度，純手工編制，平滑冰涼，麻將片的縫隙搭配，底部網狀聚酯纖維的布料舒涼透氣，散熱、降溫俱佳。特別適合夏季怕熱的人群。降溫功效最好的麻將席帶給您健康清涼的夏天！      

  還有各種床上涼席套件等您來選，各種尺寸齊全，附有涼席枕套哦！安全、舒適的購物環境，確保每日消毒，控制入店人數！如依然有所顧忌的朋友也可到QBedding的24小時線上網店購買，安心直送到家！ Qbedding歡迎您來體驗！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817週一至週日10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888

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