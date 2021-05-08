“筷活品味” 改名不換姓 堂吃正式開啟 新增精美粵式小炒 錦上添花

筷活品味新招牌

粵菜真品味，廚技心體會！經過約一年與新冠的抗衡之後，傳統粵菜餐廳筷活林重新以筷活品味新招牌和大家見面，改名不換姓，正式重新開啟堂吃服務，在原有的美食 基礎上，又新增添了粵式小炒，精美點心，甚至還有眾多食客們心心念念的粵式乳鴿。心服務、新粵菜、新品味，期待新老客戶前來“檢閱”！

筷活品味由來自香港，經驗豐富的廚師為您創造出幸福美妙的粵菜之旅。筷活品味的新菜單選擇豐富多樣，餐前小食，各種燒臘，生滾粥，各式撈面，炒粉面飯，糯米炒龍蝦，芝士焗龍蝦等，避風塘大蟹，高檔口味、平民收費，有超過兩百多種珍饈美饌，任君選擇。

港式燒臘不僅是廣東人最喜歡的美味，也得到了各地食客的熱愛，該店多年來保持一貫燒臘的品質和味道。酥脆的明爐燒鴨，燒鴨皮脆有光澤，肉汁多而不帶腥味，油香四溢，美味無比！香脆的脆皮燒豬，被稱為一絕，口感富有層次感，一塊肉可以嘗到三種口感，先會感到表皮的香脆，其次會感到脂肪的柔軟，最後會感到瘦肉的甘香，一口咬下去，滿滿的幸福感隨之而來 。叉燒是一款具有代表性的粵菜之一，使用醬油、鹽、糖、酒等調味料，使用特製的叉子將其固定再放入爐內燒烤，肉質軟嫩多汁，色澤鮮明。燒味常會配合飯出售，稱為燒臘飯，也會配合米粉，河粉，麵等，變化多樣，價格親民，口味絕佳。

熱愛粵菜的食客們自然也是經不起“粥”的誘惑。尤其是講究鮮味生滾粥。以生滾白粥為基礎，可根據客人們的喜好和選擇再用小砂鍋開猛火燒沸，將調好味道的新鮮雞肉，魚片，豬肉，牛肉，扇貝，大蝦等等優質食材加入翻滾的沸粥中汆燙，在肉將熟之際起鍋裝碗，時間拿捏的恰到好處。粥品尤自冒著泡泡呈現在食客們的面前，一匙入口瞬間快樂似神仙！

筷活品味還特別推出北京 片皮鴨，一隻僅$48，半隻$28；來自長島 的新鮮鴨子，在店內經過烘烤，配上味道鮮美甜麵醬，盡顯中華風味！

在筷活品味，您只需花上不到10塊錢就可以品嚐到正宗的港式粉，麵，燒臘和各款中式，亞洲美食。各大網站給予物美價廉的好評。最親民的價格，最正宗的港味，等您來品嘗！筷活品味新營業時間：11:00am到10:00pm，電話：908-222-8898/908-222-9898，地址(原筷活林)：4811 Stelton Road, South Plainfield NJ 07080 (Rt.287 Exit 5)