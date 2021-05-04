新州旅遊業升溫 今夏估現遊客潮

去年夏天新州海灘吸引人潮。(美聯社)

新冠疫苗逐漸普及，夏季的酒店、旅遊勝地的預約逐漸熱門，專家預計今夏將出現遊客潮。新州 的澤西海岸預計也將成為受益者，因為調查顯示許多新州人計畫駕車出行，五月岬(Cape May)和孟莫斯(Monmouth)等傳統海濱小鎮將迎來大批遊客。

五月岬郡旅遊局長戴安娜·維蘭德(Diane Wieland)表示，地產經紀人、酒店等行業代表反映「酒店預訂量非常大，露營地的情況也很好。2021年雖然不會與疫情 前完全相同，但已接近疫情的尾聲。

維蘭德說，與2019年相比，該郡的旅遊收入在2020年下降23％；考慮到去年4月的業務量下降99％，去年9月和10月的數字還算令人欣慰。即將到來的母親節周末，將是衡量增長和與去年差異的另一個基準。

好消息是在3月下旬，一些澤西海岸的度假屋7、8月幾周已被預約滿，需求超出預期。一項調查顯示，有69.3％的受訪者認為已「準備好開始旅行」。

對於搭機安全的擔憂，許多新州人選擇今年避開過於火爆的傳統度假勝地，即使越過新州邊界也繼續留在東海岸。孟莫斯郡旅行社工作者Tammy Mann說，對於想要選擇迪士尼 、環球影城的人來說，很多遊客最終預訂了2022年前往。