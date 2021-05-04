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大西洋城轉型 秀船賭場新增家庭娛樂

記者謝哲澍╱新澤西州報導
圖為業者展示秀船賭場擴建計畫。(美聯社)
圖為業者展示秀船賭場擴建計畫。(美聯社)

大西洋城秀船賭場(Showboat)擁有者、費城開發商布拉茲坦(Bart Blatstein)砸重金收地，計畫將該賭場打造成常年家庭度假勝地。新計畫包括可容納8000名歌迷的可伸縮的圓頂戶外音樂廳、新州最大的遊戲機廳、室外啤酒花園，以及在木板路延伸部分的陽光甲板。

新州賭場再投資發展管理局(Casino Reinvestment Development Authority)近期批准了秀船賭場的室內和室外娛樂計畫。布拉茲坦指出，即使人們對賭博不感興趣，都有娛樂休閒的好去處。

大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)肯定此計畫對家庭娛樂的重視，會改變大西洋城的遊戲規則。

作為美東賭城，大西洋城長期以來一直將定位為成人遊樂場。儘管有許多景點，包括巨大的摩天輪和水族館，但有孩子的家庭在該市幾乎無事可做，海灘除了木板路外，幾乎沒有其他娛樂設施。

布拉茲坦對大西洋城的前景信心十足，他去年將倒閉的秀船賭場改造成酒店重新營業，還繼續收購臨近的金舫賭場。隨後投資1億元打造該市首座室內水上樂園，已獲得管理局批准，並可在20年內每年獲得高達250萬元的營業稅減免。

布拉茲坦說，希望水上公園5月底能動工。其他計畫也按照時間表進行：名為幸運蛇(Lucky Snake)的遊戲機廳將於5月15日開放，包括經典的投球遊戲機、迷你高爾夫、水槍競賽、起重機遊戲等一系列木板路風格的遊戲，以及Pac-Man之類的超大型電玩。

戶外音樂廳稱為圓頂(The Dome)，具有可伸縮的屋頂：在冬季或惡劣天氣下，可完全關閉；夏天則可在頂部和兩側打開，讓陽光和海風進入。它將建在秀船賭場旁邊，目前為停車場。

在圓頂東邊的沙地排球場，將打造一個名為海灘俱樂部(The Beach Club)的啤酒花園；臨近的木板路將向東延伸到沙丘邊緣，形成一個陽光甲板。布拉茲坦說，圓頂、啤酒花園和甲板都應在2022年夏季之前開放。

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