商家福音 新州與紐約、康州同步 19日起防疫大鬆綁

新州將與紐約、康州同步，大幅鬆綁商家防疫規定。(美聯社)

新澤西州 長墨菲周一宣布，新澤西將與紐約和康州同步，5月19日(周三)起取消大部分防疫相關的商業限制措施，包括餐廳、商店內和室外集會場所的人數上限，但室內口罩和社交距離 規則仍將保留。

根據三州聯合發布的新規，餐館酒吧、體育館、個人服務、電影院、商店、博物館和遊樂園 從19日起無人數上限。但由於社交距離規則，餐館桌子之間必須保持六呎距離，而一些劇院和其他具有固定座位的場所，仍難滿負荷運營。

墨菲指出，這是新州自疫期以來最大限度鬆綁防疫規定，「我們有信心安全地做到這一點，因為過去三周來新增病例持續下降。」

新州3日報告1048例新增確診，單日19人染疫死亡；病毒傳播率(transmission rate)為0.46，創一年來新低；檢測確診率也降至5.07%。

5月19日開始，新澤西州將取消所有戶外聚會人數限制，儘管與會者需保持六呎的距離，無法保證距離時需戴口罩。餐飲商家取消人數上限；當前限制為50％。宗教場所、商店、健身房、個人理容、室內和室外遊樂園取消人數上限。

家庭聚會的室內人數上限，將從25人增到50人。餐飲活動、會議、商展，只要保持社交距離，最多可容納250人。具有1000個或更多固定座位的室內場地的活動的容量限制提高到50％，團體之間需至少間隔6呎。除非飲食，室內活動仍須戴口罩。

為鼓勵更多人接種疫苗，州長也宣布「打針換啤酒(Shot and a Beer)」計畫，5月施打疫苗者，憑接種卡，可在12家啤酒商免費獲得一杯啤酒，包括：Battle River Brewing，Toms River；Bradley Beer Project，Bradley Beach；Bolero Snort Brewing，Carlstadt；Brix City Brewing，Little Ferry；Carton Brewing，Atlantic Highlands；Flounder Brewing， Hillsborough；Flying Fish Brewing，Somerdale；Hackensack Brewing ，Hackensack；Kane Brewing，Ocean Township；Little Dog Brewing，Neptune；Magnify Brewing ，Fairfield，Essex County；River Horse Brewing，Ewing。