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商家福音 新州與紐約、康州同步 19日起防疫大鬆綁

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州將與紐約、康州同步，大幅鬆綁商家防疫規定。(美聯社)
新州將與紐約、康州同步，大幅鬆綁商家防疫規定。(美聯社)

新澤西州長墨菲周一宣布，新澤西將與紐約和康州同步，5月19日(周三)起取消大部分防疫相關的商業限制措施，包括餐廳、商店內和室外集會場所的人數上限，但室內口罩和社交距離規則仍將保留。

根據三州聯合發布的新規，餐館酒吧、體育館、個人服務、電影院、商店、博物館和遊樂園從19日起無人數上限。但由於社交距離規則，餐館桌子之間必須保持六呎距離，而一些劇院和其他具有固定座位的場所，仍難滿負荷運營。

墨菲指出，這是新州自疫期以來最大限度鬆綁防疫規定，「我們有信心安全地做到這一點，因為過去三周來新增病例持續下降。」

新州3日報告1048例新增確診，單日19人染疫死亡；病毒傳播率(transmission rate)為0.46，創一年來新低；檢測確診率也降至5.07%。

5月19日開始，新澤西州將取消所有戶外聚會人數限制，儘管與會者需保持六呎的距離，無法保證距離時需戴口罩。餐飲商家取消人數上限；當前限制為50％。宗教場所、商店、健身房、個人理容、室內和室外遊樂園取消人數上限。

家庭聚會的室內人數上限，將從25人增到50人。餐飲活動、會議、商展，只要保持社交距離，最多可容納250人。具有1000個或更多固定座位的室內場地的活動的容量限制提高到50％，團體之間需至少間隔6呎。除非飲食，室內活動仍須戴口罩。

為鼓勵更多人接種疫苗，州長也宣布「打針換啤酒(Shot and a Beer)」計畫，5月施打疫苗者，憑接種卡，可在12家啤酒商免費獲得一杯啤酒，包括：Battle River Brewing，Toms River；Bradley Beer Project，Bradley Beach；Bolero Snort Brewing，Carlstadt；Brix City Brewing，Little Ferry；Carton Brewing，Atlantic Highlands；Flounder Brewing， Hillsborough；Flying Fish Brewing，Somerdale；Hackensack Brewing ，Hackensack；Kane Brewing，Ocean Township；Little Dog Brewing，Neptune；Magnify Brewing ，Fairfield，Essex County；River Horse Brewing，Ewing。

新澤西州 社交距離 樂園

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