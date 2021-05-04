我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

天氣加疫苗 費城市區迎回消費人潮

記者謝哲澍╱綜合報導
費城市區商家迎來人潮回流。(Center City District)
費城市區商家迎來人潮回流。(Center City District)

費城地區的疫情得到控制，市府上周已宣布7日將提升餐廳堂食容量上限最高至75％，室內外聚會人數也都放寬，市中心商家開始期待更多商機。商業組織Center City District報告稱，費城市區4月的第一周每天平均有超過10萬遊客及消費者，比去年任何時候都多。

費城市中心為整個城市提供42％的工作，是最大的經濟推力之一，在疫期遭受沉重打擊，辦公室員工突然在家工作，市中心工作人數減少76％，商業區的辦公空間空置率升至16.2％。

影響費城商業的不僅是疫情。去年5月弗洛伊德事件後引起的大規模砸搶，對商家有如雪上加霜。截至1月，在市中心有店面的1916間企業，超過100家已宣布永久關閉。

但3月下旬，遊客和購物者的日平均流量已達14萬1000人，雖然與疫情前夕的21萬5000人相比仍顯不足，但已出現迅速反彈的跡象。一家高檔內衣店業者指，過去兩到三周，人潮驟增，天氣、疫苗都是原因。一些在騷亂中損失慘重的商家也正準備恢復營業。

商業房地產公司Jones Lang LaSalle指，市中心還引入了一批新商家，包括鞋店品牌Allbirds、珠寶商Govberg。顧客熟悉的品牌也都還在。

費城近日平均日增385例確診，比兩周前降33％；賓州則為3226例，下降36％。新州平均日增1614例，下降52％。德拉瓦州356例，降37％。

費城 疫情 德拉瓦州

上一則

亞城足球、職棒 本月恢復100%觀眾容納量

下一則

喬州解除社交距離及口罩規定 專家批：太早了

延伸閱讀

FDA下周將授權輝瑞疫苗供12歲至15歲青少年使用

FDA下周將授權輝瑞疫苗供12歲至15歲青少年使用
洛市3日下午發送警報 提醒接種新冠疫苗

洛市3日下午發送警報 提醒接種新冠疫苗
為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩

為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩
輝瑞捐價值7000萬藥品 正跟印度討論加速批准疫苗

輝瑞捐價值7000萬藥品 正跟印度討論加速批准疫苗
巨星聚洛城演唱會籲平等分配疫苗 哈利王子也現身

巨星聚洛城演唱會籲平等分配疫苗 哈利王子也現身
多國疫情嚴峻 美卻疫苗過剩 貿易代表戴琪將談分配全球

多國疫情嚴峻 美卻疫苗過剩 貿易代表戴琪將談分配全球

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞