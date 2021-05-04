天氣加疫苗 費城市區迎回消費人潮

費城市區商家迎來人潮回流。(Center City District)

費城 地區的疫情 得到控制，市府上周已宣布7日將提升餐廳堂食容量上限最高至75％，室內外聚會人數也都放寬，市中心商家開始期待更多商機。商業組織Center City District報告稱，費城市區4月的第一周每天平均有超過10萬遊客及消費者，比去年任何時候都多。

費城市中心為整個城市提供42％的工作，是最大的經濟推力之一，在疫期遭受沉重打擊，辦公室員工突然在家工作，市中心工作人數減少76％，商業區的辦公空間空置率升至16.2％。

影響費城商業的不僅是疫情。去年5月弗洛伊德事件後引起的大規模砸搶，對商家有如雪上加霜。截至1月，在市中心有店面的1916間企業，超過100家已宣布永久關閉。

但3月下旬，遊客和購物者的日平均流量已達14萬1000人，雖然與疫情前夕的21萬5000人相比仍顯不足，但已出現迅速反彈的跡象。一家高檔內衣店業者指，過去兩到三周，人潮驟增，天氣、疫苗都是原因。一些在騷亂中損失慘重的商家也正準備恢復營業。

商業房地產公司Jones Lang LaSalle指，市中心還引入了一批新商家，包括鞋店品牌Allbirds、珠寶商Govberg。顧客熟悉的品牌也都還在。

費城近日平均日增385例確診，比兩周前降33％；賓州則為3226例，下降36％。新州平均日增1614例，下降52％。德拉瓦州 356例，降37％。