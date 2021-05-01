全美最佳公立高中排名 新州無緣前十

「美國新聞與世界報導」(U.S News & World Report)公布2021年全美公立高中排名，新州 39校進前10%，密德薩士科學、數學與工程技術高中(Middlesex County Academy for Science, Mathematics and Engineering Technologies)列全美第27位，是新州排名最前的高中。

一直被認為是優秀學區 的新州表現差強人意，全美前十名無一入選。全州前十再次全部被磁校包攬。排在最前端的傳統高中為伊莉莎白高中(Elizabeth High School)；華生較多的史蒂文斯高中(John P. Stevens High School)僅列全州37位。

高科技高中(High Technology High School)、博根學院高中(Bergen County Academies)、密郡醫學高中(Middlesex County Academy for Allied Health)、羅納德麥克納爾高中(Dr. Ronald E. McNair High School)、友聯郡磁石高中(Union County Magnet High School)、生物技術高中(Biotechnology High School)以及博根郡技術高中(Bergen County Technical High School - Teterboro)也進入全美前百名。

賓州 費城學區的Julia R. Masterman Secondary School位列全美18，也是賓州排名最高的學校；另一所進入前百的賓州高中為Downingtown STEM Academy。德拉瓦州Charter School of Wilmington全州第一、全美74。

此次數字來自2018至2019學年，所以未受疫情影響。評分標準包括：英文、數學成績、弱勢學生表現、升大學準備程度、大學先修課程廣度、準時畢業率，供家長、學生選校參考，尤其是移民、低收入家庭，可瞭解學校如何支持弱勢學生。