我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

全美最佳公立高中排名 新州無緣前十

記者謝哲澍／新澤西州報導

「美國新聞與世界報導」(U.S News & World Report)公布2021年全美公立高中排名，新州39校進前10%，密德薩士科學、數學與工程技術高中(Middlesex County Academy for Science, Mathematics and Engineering Technologies)列全美第27位，是新州排名最前的高中。

一直被認為是優秀學區的新州表現差強人意，全美前十名無一入選。全州前十再次全部被磁校包攬。排在最前端的傳統高中為伊莉莎白高中(Elizabeth High School)；華生較多的史蒂文斯高中(John P. Stevens High School)僅列全州37位。

高科技高中(High Technology High School)、博根學院高中(Bergen County Academies)、密郡醫學高中(Middlesex County Academy for Allied Health)、羅納德麥克納爾高中(Dr. Ronald E. McNair High School)、友聯郡磁石高中(Union County Magnet High School)、生物技術高中(Biotechnology High School)以及博根郡技術高中(Bergen County Technical High School - Teterboro)也進入全美前百名。

賓州費城學區的Julia R. Masterman Secondary School位列全美18，也是賓州排名最高的學校；另一所進入前百的賓州高中為Downingtown STEM Academy。德拉瓦州Charter School of Wilmington全州第一、全美74。

此次數字來自2018至2019學年，所以未受疫情影響。評分標準包括：英文、數學成績、弱勢學生表現、升大學準備程度、大學先修課程廣度、準時畢業率，供家長、學生選校參考，尤其是移民、低收入家庭，可瞭解學校如何支持弱勢學生。

賓州 新州 學區

上一則

芝公立高中生缺席率近2成 重振學習興趣成當前課題

下一則

全美最佳百大高中 芝沛頓排第4 約1220名學生 18.6%亞裔

延伸閱讀

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約
新州恢復舉辦夏令營 但須遵守防疫規定

新州恢復舉辦夏令營 但須遵守防疫規定
無證移民駕照 新州明起開放申請

無證移民駕照 新州明起開放申請
印度疫情吃緊 新州伸援手

印度疫情吃緊 新州伸援手
新州6大型疫苗站 開放免預約接種

新州6大型疫苗站 開放免預約接種
新州全美排名墊底？ 居民不服：荒謬

新州全美排名墊底？ 居民不服：荒謬

熱門新聞

完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13
維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

機警槍店員工 因為一句話挽救不少生命

2021-04-26 20:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據