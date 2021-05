亞裔 維權團體AAPI for Change訂2日(周日)於紐約、新州 、賓州舉辦反仇視亞裔集會,邀請民選官員演說。

費城為早9時於市政廳外,新州中午12時於州首府翠登(Trenton)市政廳外,紐約則為下午4時在曼哈頓市政廳外。

聖伯納汀諾加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)調查,今年第一季和去年同期相較,15個主要城市中,針對亞裔的仇恨犯罪比率攀升169%,增幅創歷史紀錄。

該研究分析,紐約市 的比率增加最多,去年第一季13起仇恨犯罪,今年同期增至42件,增幅223%;舊金山今年第一季共12起,去年首季五件;波士頓和洛杉磯成長幅度也達60%和80%。