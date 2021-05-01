新州中校漢字文化節演講賽 競爭激烈

低年級組第一名、中部慈濟人文學校陳春傑。(新澤西中文學校協會)

新澤西中文學校協會25日舉漢字文化節線上校際演講比賽，共有十所學校27名學生參加。中、高年級組得獎學生將由協會推薦，參加7月全美中校總會線上國語演講比賽。僑委會正舉辦全球華語口說爭霸賽，希望同學積極報名。

參賽學生皆為各校演講比賽第一名入圍 ，競爭激烈。比賽由會長江海寧主持，紐約 華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任林威廷、僑務委員戴松昌及全美中校總會會長李梅如等致詞歡迎。林恬宇、李珠瑛、謝嘉文、胡際敏及莊麗鳳等老師，以發音、語調、內容、儀態等綜合評比。

中年級組第一名英華國際學校周龍龍。(新澤西中文學校協會) 高年級組第一名、英華國際學校楊夢娜。(新澤西中文學校協會)

低年級組冠軍陳春傑，以「疫情 下的小提琴課」為題，講述自己疫情時線上小提琴課的學習心得，演講表演生動有趣。中年級組冠軍周龍龍，以「長大以後做什麼」為題，述說自己的夢想。高年級組冠軍楊夢娜，以「我是誰」為題，介紹自己的個性和人生觀，羸得評審肯定。雙語高年級組冠軍曾柔依，以「我愛蕭邦」為題，講述自己喜愛的鋼琴音樂。

雙語高年級組第一名、普林斯頓中校曾柔依。(新澤西中文學校協會)

最終結果低年組前三名依序：中慈陳春傑、明慧劉曉諾、北新邱立捷，佳作為新海林熙恩。中年級依序：英華周龍龍、北慈樓詩穎、中慈鄭捷予，佳作愛迪生黃宥鈞和中部蔡昊袁。高年級組依序：英華楊夢娜、中慈徐沁瑜、北新黃茗雅，佳作為北慈尹崇盼。 雙語高年級組第一名普林斯頓曾柔依，第二名明慧天樂。