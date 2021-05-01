財務減壓 賓州州大6校合併為2校過首關

圖為洛克黑文大學。(校方臉書)

賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education)計畫將14所大學中的六所合併為兩所新學校，預計五年內節省1840萬元，改善財務狀況。高教理事會本周投票 過關，將啟動為期60天的公眾意見徵詢，今夏最終投票，2022年秋季有望實施。

根據計畫，布隆斯堡(Bloomsburg)、曼斯菲爾德(Mansfield)和洛克黑文(Lock Haven)大學將組成一所新校；加利福尼亞(California)、克拉里昂(Clarion)和愛丁堡(Edinboro)為另一所。目標是通過擴大課程、增加入學率、降低學生費用、增加籌款，將學位成本降低25%。

合併後六個校區將保持開放，招生 、課程和教職員工併為兩組。各校區將以某種形式保留其名稱，兩所新校將有新校名；六個校區保留各自校隊，但需美國 大學體育協會批准。

州教師工會表示將確認學生需求優先，並確保計畫符合州法。六校中的許多高層反對該計畫，工會調查結果顯示，低於8%教職員工支持合併，7%受訪者認為決議過程透明，63%教師認為課表無法反映他們的工作，2%認為他們的學生將對合併感到興奮。