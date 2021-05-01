防疫拒返校？翠登學區教師罷工被判違法

新州各學區陸續恢復實體課程。(美聯社)

新澤西高等法院法官羅吉(Robert Lougy)周四裁定，首府翠登市(Trenton)教師因疫情 拒絕返回學校上課，為罷工行為，而在新州 並不合法，必須立即返回課堂。

隨著新州大部分學區 恢復實體課程，翠登學區4月22日要求教師返校但遭拒。代表學區1000多名教師的工會發出停工指令，隨後學區委員會提出訴訟。

超過200人參加線上開庭，學區指1萬2000多名學生受影響，其中約四分之一為特殊教育計畫。工會與學區就返校的安全問題激辯，焦點集中在許多教室通風不良，可能導致病毒傳播。

工會律師指，學區12幢校舍使用超過50年，缺乏空氣流通。學區律師則稱學區花費超過1200萬元，用於建築物的整修，並購買1500台空氣淨化器。

此外，學區已向所有教職員提供疫苗，50至70%的學區雇員接種，並雇一名環境工程師，提出如何改善空氣循環的建議。

法官裁定學區採取了足夠的措施確保安全，而工會的指示對學區「造成不可彌補的傷害」；同時拒絕工會要求在上訴前裁決暫停生效。

新州30日報告1686例新增確診，單日26人染疫死亡。