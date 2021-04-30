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無證移民駕照 新州明起開放申請

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州無證移民駕照申請開始收件。(MVC)
新州無證移民駕照申請開始收件。(MVC)

新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)自5月1日起開始接受無證移民申請駕駛許可證(Permit)和駕照。新州移民團體Let's Drive NJ Coalition發布相關指南。

超過40萬名無證移民有資格申請標準駕照。從5月1日起，只要有個人納稅人識別碼(ITIN)即可申請；從6月1日起，沒有ITIN號碼的人可以選擇提交一份簽署誓章，以表明他們不符合SSN的資格，亦可提交申請。

新州所有申請者無論身分，都必須符合MVC要求，包括滿足六點證明(Six Points)，並通過筆試及路考，才能獲得駕照；17歲以下獲得暫時執照(Probationary drivers licenses)。

通過選擇簽署誓言，無證移民不需要經聯邦機構證明，就可以開始申請駕照。新法禁止新州MVC出於移民執法目的與聯邦分享個資，例外情況：申請人的知情同意；有州或聯邦法官簽署的逮捕令、法院命令或傳票。

根據移民信任法案，新州執法人員禁止與聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigrations and Customs Enforcement，ICE)自願合作，除非有具體的刑事指控或最終遣返令，並遵循特定的程序；法規也禁止移民局使用MVC資料庫。

為了安全且全面推廣無證移民駕照，MVC必須對全州所有機構的員工進行培訓，目前僅有英語和西班牙語服務。MVC因疫情採取網路預約制度，僅提供極為有限的預約資格。

民眾可電郵至：[email protected]，但僅限英語或西班牙語回答一般問題。

移民團體 駕照 新州

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