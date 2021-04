新州6大型疫苗站 開放免預約接種

新州大型疫苗站開啟無預約接種。(本報檔案照)

新州 29日報告2092例新增新冠病毒感染確診病例,單日20人染疫死亡。衛生廳宣布新州全部六個大型疫苗 接種站(coronavirus vaccine mega sites)即日起都開始提供無需預約(walk-in)接種,16歲以上居民可隨時排隊入場。

截至周四,新澤西已有近300萬人完成疫苗接種,占該州690萬人的約43%。該州的目標是到6月底為該州70%的合格人口(約470萬人)接種疫苗;目前近420萬人(約占成年人的61%)已接種了至少一劑疫苗。

新州疫情也持續好轉,過去7日平均新增病例1938,較一周前下降了33%,較一個月前下降了47%;目前染疫住院人數1691,是自去年11月以來的新低;病毒傳染率0.72,更是創下去年8月以來的新低。

隨著疫情保持穩定,紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)周三宣布紐約州將於5月17日結束全州的餐飲宵禁,酒吧和餐廳的夜間營業時間將不再受到限制;從下周一開始,酒吧吧台座位(新州仍禁止使用)也將被允許在紐約市恢復使用。

州長墨菲周三表示,在鄰州紐約放寬就餐等防疫規定後,新州也將加速重啟與鄰州保持一致,「現在我們的情況正在越來越好,下周一將有大新聞。」

由於疫苗供需開始保持平衡,新州許多其他疫苗站點也已開始提供不需預約的接種。查詢接種站可上網:https://covid19.nj.gov/pages/finder。

六大疫苗接種站地址:

Atlantic City Convention Center, 1 Convention Boulevard, Atlantic City。

Bergen County at 1 Racetrack Drive, East Rutherford。

Burlington County at 400 Route 38, Moorestown。

Gloucester County at Rowan College of South Jersey, 1400 Tanyard Road, Sewell。

Middlesex County at the New Jersey Convention and Exposition Center, 97 Sunfield Ave. Edison。

Morris County at 301 Mount Hope Ave., Rockaway。