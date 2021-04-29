賓州已打疫苗者 散步、運動可不戴口罩

州府呼籲半數尚未接種居民盡快預約。(美聯社)

賓州 宣布依循聯邦建議，完全接種疫苗 者在戶外獨自或與家人散步、運動可不戴口罩，與已完全接種者小型戶外聚會也比照，但人潮擁擠的場合或活動，如球賽、演唱會等例外，州府呼籲半數尚未接種居民盡快預約。

賓州約半數居民已施打至少一劑疫苗，全美排名第十，若僅計算人口大州，則為第一。但近期接種速度放緩，州長沃爾夫表示，有意增加更多社區施打地點，如家庭醫生診所、小型藥房等，近期已增約200處。對於是否比照西維吉尼亞，年輕成人施打，提供100元鼓勵？州長指可以討論，但需先看到成效。

費城 市府周三表示，全市有約3000劑疫苗未來幾天即將失效。4000劑輝瑞疫苗本周從冷凍櫃取出，但因實際依預約接種人數不如預期，目前僅施打約1000劑，其餘恐將浪費。市府提醒，目前賓州會議中心、北費城Esperanza社區中心，兩聯邦疫苗站均提供免預約接種，30分鐘內可完成。前者可免預約注射時間為，周二至周五早8時至下午4時，後者為周二早7時至下午2時，周三中午至下午7時。依市府最新公告調整。

兩處疫苗站均將提供首劑注射至5月4日，之後三周將專供施打第二劑，也不提供無預約接種，16歲以上均符合資格。