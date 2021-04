限制正統派猶太人遷入 新州傑克遜市挨告

新州傑克遜市府遭控宗教歧視。(取自臉書)

州檢察長辦公室近日對傑克遜市(Jackson)提起宗教歧視訴訟,指控該市非法阻止正統派猶太 人(Orthodox Jewish)遷入,市政府官員受到仇恨驅使,並在社交網站散播偏見。

根據訴訟,傑克遜地目委員會(Zoning Board)成員曾發表評論,敦促採取行動「打擊正在邊境 的正統派猶太人」。該訴訟被告包括市議會、地目委員會、規畫委員會(Planning Board)和市長雷納(Michael Reina)。

類似的言論在社交網站上比比皆是。臉書曾關閉一個名為Rise Up Ocean County的主頁,內容包括將正統派猶太人稱為「骯髒的蟑螂」,這些家庭「拒絕同化」,將「摧毀我們的社區」,「我們需要像希特勒一樣擺脫他們」。

檢察長吉沃(Gurbir Grewal)指出,提起訴訟主因新州 拒絕偏見和仇恨,也不容忍某些居民的口頭意見推動地方政府的決定,「市政官員有義務維護法律,而不是因為信仰針對特定群體扭曲法律。此訴訟告誡任何類似的市鎮官員。」

檢方指傑克遜官員在市長的指示下,對舉辦祈禱聚會的正統派猶太人住處進行監視,通過法律禁止蘇克棚(Sukkah),這些臨時棚架,象徵秋天一個猶太節日。

市府回應,該市6萬名居民包括幾乎所有信仰的成員,指檢方在毫無溝通的情況下提起訴訟。現在,州和地方納稅人都將被迫支付訴訟費用。

值得一提的是,該訴訟並非傑克遜市首次惹上類似麻煩。傑克遜與湖木市(Lakewood)接壤,後者是新州最大的市鎮之一,10萬居民有一半是正統派猶太人。州官員說,一些傑克遜居民擔心正成為湖木市的分支。

司法部去年指控該市禁建猶太學校(yeshivas)和宿舍,違反2000年的宗教土地使用和機構化人員法(Religious Land Use and Institutionalized Persons Act of 2000)以及公平住房法(Fair Housing Act)。