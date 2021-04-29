富豪流失 富比士新州7人上榜 首富科米索

新州2021年首富科米索。(Mediacomcable.com)

財富雜誌富比士(Forbes)日前公布2021年全球億萬富翁榜單，新州 共有七人上榜。由於新州富豪流失嚴重，首富稱號被電信公司Mediacom Communications總裁科米索(Rocco Commisso)獲得，這是他首次成為新州首富，但身價僅72億元，明顯低於往年。

科米索在榜單僅列352位，身價也未達到百億，但其經歷頗具傳奇色彩：12歲時跟隨家人從義大利移民，後來獲哥倫比亞大學全額獎學金；成年後第一份工作，是在劇院幕間表演手風琴。

新州上榜其他六人，包括對沖基金經理奧弗德科(John Overdeck)、拉瑞·羅賓斯(Larry Robbins)、投資人凱洛格(Peter Kellogg)、肉食公司OSI Group持有者拉文(Sheldon Lavin)、MFP基金經理普萊斯(Michael Price)，以及彭博(Bloomberg LP)共同創始人麥克米蘭(Duncan MacMillan)。

往年上榜的新州富豪，包括被譽為對沖基金(hedge fund)之王的大衛·泰珀(David Tepper)，以及對沖基金Omega Advisors創始人庫珀曼(Leon Cooperman)，都已移居佛州；去年的首富、先進出版公司(Advance Publications, Inc.)共同所有人紐豪斯(Donald Newhouse)今年則為紐約居民。

臨近的康州，首富是著名的橋水基金創始人達利奧(Raymond Dalio)，身價達203億元。賓州 首富是身價120億元的海納國際集團(Susquehanna International Group)的聯合創始人亞斯(Jeff Yass)，他的公司被認為在今年GameStop股價暴漲事件中扮演重要角色。

費城 則有三人上榜，食品糖果公司Mars Inc.繼承人Victoria Mars身價78億元，賓州排名第二；總部位於費城的網路電視公司Comcast主席Brian Roberts19億元，排名賓州第十；服裝公司Urban Outfitters總裁Richard Hayne13億元。賓州共17人上榜，較熟悉品牌尚有Campbell Soup、Yuengling負責人。

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