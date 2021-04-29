富豪流失 富比士新州7人上榜 首富科米索
財富雜誌富比士(Forbes)日前公布2021年全球億萬富翁榜單，新州共有七人上榜。由於新州富豪流失嚴重，首富稱號被電信公司Mediacom Communications總裁科米索(Rocco Commisso)獲得，這是他首次成為新州首富，但身價僅72億元，明顯低於往年。
科米索在榜單僅列352位，身價也未達到百億，但其經歷頗具傳奇色彩：12歲時跟隨家人從義大利移民，後來獲哥倫比亞大學全額獎學金；成年後第一份工作，是在劇院幕間表演手風琴。
新州上榜其他六人，包括對沖基金經理奧弗德科(John Overdeck)、拉瑞·羅賓斯(Larry Robbins)、投資人凱洛格(Peter Kellogg)、肉食公司OSI Group持有者拉文(Sheldon Lavin)、MFP基金經理普萊斯(Michael Price)，以及彭博(Bloomberg LP)共同創始人麥克米蘭(Duncan MacMillan)。
往年上榜的新州富豪，包括被譽為對沖基金(hedge fund)之王的大衛·泰珀(David Tepper)，以及對沖基金Omega Advisors創始人庫珀曼(Leon Cooperman)，都已移居佛州；去年的首富、先進出版公司(Advance Publications, Inc.)共同所有人紐豪斯(Donald Newhouse)今年則為紐約居民。
臨近的康州，首富是著名的橋水基金創始人達利奧(Raymond Dalio)，身價達203億元。賓州首富是身價120億元的海納國際集團(Susquehanna International Group)的聯合創始人亞斯(Jeff Yass)，他的公司被認為在今年GameStop股價暴漲事件中扮演重要角色。
費城則有三人上榜，食品糖果公司Mars Inc.繼承人Victoria Mars身價78億元，賓州排名第二；總部位於費城的網路電視公司Comcast主席Brian Roberts19億元，排名賓州第十；服裝公司Urban Outfitters總裁Richard Hayne13億元。賓州共17人上榜，較熟悉品牌尚有Campbell Soup、Yuengling負責人。
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