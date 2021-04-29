10年5.7% 新州人口增長遠超預期

2020年人口普查初步結果顯示，新州的人口增長速度遠超預期。(美聯社)

儘管新州 的稅法讓許多富豪選擇逃離，最新公布的2020年人口普查 初步結果顯示，新州的人口增長速度遠快於過去十年的預期，到2020年4月有928萬8994人，5.7%的增長是1970年代以來的第二高增幅，也保住眾議院的12個席位。這可能終結人們正在逃離新澤西的傳統觀念。

人口普查局原預估增長1%。瑞德大學(Rider University)政治學教授拉斯穆森(Micah Rasmussen)指，很明顯新州在居民流失的同時，也正吸引大量的人定居，「歷史上新澤西吸引人們的原因仍然適用。」

新州的平均地產稅超過9100元，連續多年蟬聯全美第一。聯合長途搬運公司(United Van Lines)的年度搬遷調查，新州的遷出人口多年居全美第一。

目前很難判斷新州人口增長的確切區域，因為8月各州才能獲得地理數據。新州於眾議院達到15人時為頂峰，但在1980，1990和2010年的人口普查後，失去部分席位。在本次人口普查中，臨州如紐約、賓州、俄亥俄州和西維吉尼亞州 均損失席位。

根據普查結果，全美人口為3億3144萬9281，較十年前增長7.4%，為歷史上第二慢，僅超過1930年代的增長速度。東北地區增加4.1%，低於全美整體數字。