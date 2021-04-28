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費城再鬆綁 5月7日起放寬堂食、婚宴限制

記者呂賢修╱綜合報導
疫情好轉，費城餐廳堂食進一步解禁。(美聯社)
疫情好轉，費城餐廳堂食進一步解禁。(美聯社)

疫情降溫，疫苗接種穩定，費城市府周二宣布，5月7日起放寬餐館堂食限制，也准許舉辦室內婚宴及供餐聚會，本周將陸續公布細則。

依新規，餐廳堂食容量上限從25%升至50%，若通風設施符合標準，可從50%升至75%。每桌人數限制從四人增至六人，戶外從六人增至十人。室內供餐聚會人數為場地容量上限25%或75人，若疫情數字持續下降，5月21日可能增至100人。

衛生官員鼓勵民眾盡量在戶外辦活動，並在邀請時建議賓客先施打疫苗。但即便都有接種，依然須戴口罩，僅坐下用餐時可取下。

疫苗持續供過於求，市衛生局長Thomas Farley表示，上周約7萬4000人施打，前一周則為10萬4000人。賓州會議中心的大型疫苗站每天可施打6000劑，近日均未超過千人。但社區小型站點接種數並未減少，因此將改變策略。

費城18歲以上居民約34%已完全接種，65歲以上則為55%。對於未按預約接種第二劑者，市府會主動聯絡，也將提供更多嬌生疫苗，賓州會議中心可線上或現場預約，周六起將提供輝瑞、嬌生兩種疫苗選擇。

費城周二新增609例確診，11人死亡。上周平均日增458例確診，確診率為5.9%，前一周為616例，確診率6.6%。賓州上周平均3824例，前周4838例。德拉瓦州278例，前周平均380例。

疫苗 費城 賓州

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