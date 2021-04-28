新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出

新州或跟隨聯邦腳步，新冠疫苗完全接種者，可不戴口罩外出。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )27日表示，完成新冠疫苗 接種者(fully vaccinated)，可不戴口罩外出。新州 州長墨菲說，新州將考慮是否對接種疫苗者放棄室外口罩的規定。

墨菲表示新州目前還未放棄戶外口罩令，「如果人們無法保持社交距離，則仍須戴口罩。」

CDC最新指南稱，完成新冠疫苗接種者，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；對於未接種者，CDC仍建議外出在公共場所戴口罩。

截至周二，新州已有超過286萬人完成疫苗接種，占690萬成年居民約41%。州府目標是在6月底之前為70%的合格成年人口(約470萬人)完成疫苗接種。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病專家Stephanie Silvera指，墨菲很可能會遵循CDC的建議，因為他過去一直這麼做，「如果仍未接種並參加大型聚會，則仍應戴口罩。」

新州27日報告1930例新增新冠確診，單日60人染疫死亡。傳染率降至0.88，為兩個月以來的最低點。新州過去七天平均日增2213例，較前周下降25%，較一個月前下降了35%。