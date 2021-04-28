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聯邦餐飲業紓困金申請 弱勢群體優先

賓州訊
聯邦小商業管理署啟動新一波餐飲業紓困計畫。(美聯社)
聯邦小商業管理署啟動新一波餐飲業紓困計畫。(美聯社)

費城華埠發展會(PCDC)提醒，聯邦小商業管理署(SBA)餐飲業最新一波紓困金Restaurant Revitalization Fund(RRF)將於5月3日開放申請。目的是幫助餐廳和其它符合條件的商家繼續營業。將為餐廳提供資金支持，每間餐廳可以獲得與疫情有關的收入損失相當的不超過1000萬元的資金，每個分店可以獲得不超過500萬元。 申請網址：https://bit.ly/3npw6pn。中文版問題提示：https://bit.ly/32SK8Gv。

申請資格：餐廳、餐車、大型活動的餐飲提供者、酒吧、酒館、零食和非酒精飲品吧 、麵包店、自釀酒酒吧、品酒室、酒吧台、啤酒廠、小型啤酒廠、紅酒廠、蒸餾酒廠 、小酒館 (面向公眾的線下食物與飲品的銷售額在2019年至少占淨收入的33%)。

優先群體：至少51%的所有權屬於符合以下情況的一人或多人：女性、退伍軍人、社會或經濟上的弱勢群體：

指受到種族歧視或者文化偏見的人。這些偏見與個體無關，僅由於他們從屬於某一個群體。經濟弱勢群體指與同商業區內非社會性弱勢群體相比資本和信用不足，因而難以競爭的社會性者。

所需文件：IRS表格4506-T(由申請人填寫完畢並簽名)、以下任何可以展示淨收入以及符合要求的花費的文件：商業報稅(IRS表格1120或IRS 1120-S)、IRS表格1040目錄C；IRS表格1040目錄F；對合作企業：合作商的IRS表格1065(包括K-1)、銀行聲明、企業內部或外部準備的財務報告，例如收入報告或盈利和虧損報告、銷售報告，包括IRS表格1099-K。

文件證明面向公眾的線下銷售額在2019年至少占淨收入的33%，可能包括稅和TTB表格5130.9或TTB。對在2020年開張的企業，申請人的原始商業模式應該要包括至少33%的線下淨收入。

核發款項可用於：企業工資支付(包括病假)、用於任何商業抵押貸款的支付、商業租金支付(不包括租金的預支付)、商業債務服務(包括本金和利息，不包括本金或利息的預支付)、商業設施支付、商業維修費用、戶外用餐的建設、商業供給品(包括防護和清潔用品)、商業食品和飲品費用(包括原材料)、覆蓋的供給成本、商業運營費用。

IRS 租金 紓困金

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