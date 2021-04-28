「減速避讓法」上路 見警消救護車不減速 賓州重罰

賓州「減速避讓法」上路，將對違規駕駛開罰。(Getty Images)

賓州 「減速避讓法」(Slow Down, Move Over law)27日起實施，駕駛看到路邊的緊急車輛時須減速或避讓，否則可能會被處以罰款。需要減速避讓的車輛包括警車、消防車、救護車、修路工程車和工作燈閃爍的拖車等。

新法要求經過時，必須改變車道或減速每小時20哩以下，意味著如果道路限速55哩，經過應急或拋錨車輛時，必須減速至35哩以下，因為在可能有警察 、急救人員或拖車活動。

新法規定未減速者初犯罰款500元，再犯1000元；第三次及以上累犯，罰款2000元和吊扣駕照 90天。

警方表示，去年有55輛緊急救援車輛在路邊被撞，駕駛必須減速才能保證安全。隨著春夏季節的到來，賓州道路施工數量將顯著增加，希望駕駛提高安全意識，保護施工人員和自己的安全。

在美國，死亡車禍仍然是因公殉職最主要的原因。全美安全委員會(National Safety Commission)發起、梅森迪克森民意調查研究(Mason Dixon Polling＆Research)進行的民意測驗顯示，超過70%未聽說過「減速避讓法」，每年仍有許多執法人員、拖車操作人員以及其他在道路上工作的維修人員意外喪命。