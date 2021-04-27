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世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑

新州考慮放棄室外口罩規定

記者謝哲澍／新澤西州報導

聯邦疾病防治中心(CDC)27日表示，完成新冠疫苗接種者(fully vaccinated)，可不戴口罩外出。新州州長墨菲說，新州將考慮是否對接種疫苗者放棄室外口罩的規定。

墨菲表示新州目前還未放棄戶外口罩令，「我認為如果人們無法保持社交距離，則仍需戴口罩；如果可以實現的話，那麼現在就不需要了。我們將一如既往地認真對待CDC的指導方針，並與其一起努力繼續重啟我們州。」

CDC最新指南稱，完成新冠疫苗接種者(fully vaccinated)，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外就餐，不過也僅限少數人的戶外小範圍聚會；對於未接種者，CDC仍舊建議外出在公共場所戴口罩。

截至週二，新州已有超過286萬人完成疫苗接種，占該州690萬成年居民的約41％。該州的目標是在6月底之前為70％的合格成年人口(約470萬人)完成疫苗接種。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera認為，墨菲很可能會遵循CDC的建議，因為他過去一直這麼做。她也希望新規可以鼓勵更多的人接種疫苗，「如果您仍未接種並參加大型聚會，則仍應戴口罩。」

新州27日報告1930例新增新冠病毒感染確診病例，單日60人染疫死亡。該州的傳染率降至0.88，為兩個月以來的最低點。新州過去7日平均新增病例2213，較一周前下降了25％，較一個月前下降了35％。

疫苗 新州 CDC

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