日本自然醣褐藻糖膠AHCC 術後保養 化放療最佳之選

有一天，李太太在洗澡的時候，摸到胸口有一粒好像綠豆大小的東西，不痛不癢。做了檢查之後，發現是早期的惡性細胞，她很快地接受了手術切除，重拾健康生活。由此可見，經常檢查自己身體的變化，能及早預防健康危機。

腫塊是指細胞組織不正常增生導致形成突起物。腫塊不一定是惡性。惡性和良性腫塊的最大差異是生長速度。良性腫塊生長速度比較緩慢，不會轉移，只要定期檢查和追蹤，防止它從良性演變成惡性就可以了。但是，惡性細胞的生長速度通常都非常快速。當它累積到一定的大小時，它會發出訊號到附近的血管，吸引新生血管形成，惡性細胞可以利用這些新生血管漂流和扎根在身體其他組織或器官上。因此，當轉移的情況出現時，患者會出現臉色暗淡，體重減少等徵狀，主要是惡性細胞奪走他們身上的養分。

1996年的第55屆日本 重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力 ，減輕化放療引起的副作用。另外，從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC被公認為最好的免疫激活成份之一。研究顯示，AHCC能直接激活白血球並提升免疫細胞活性。東京大學的研究者更發現，AHCC增加了人體的自然殺手細胞（NK）的活性，同時還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子（干擾素、IL-12、TNF-α）的功效。

自然醣把褐藻糖膠和AHCC兩種最佳的天然成份結合，好讓人體的免疫力雙倍提升，更能減輕化放療引起的副作用、預防細胞病變、改善消化系統等。日本製造的自然醣褐藻糖膠AHCC產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，保證安全。自然醣褐藻醣膠AHCC客戶遍佈世界各地。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。

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