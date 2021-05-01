聰明人生早安排 把握理財時機 擁有一份養老“保險箱”

20年資深財務顧問羅潔

您若安好，我就備胎到老；您若不好，我是救命稻草！行業排名第一的暢銷固定指數 年金（養老金）近期限時大力度促銷活動正式開啟，您若能妥善掌握理財時機，就能擁有一份養老“保險箱” 。

具備20多年專業理財經驗的資深顧問羅潔女士(Jessie) ，此次為您從固定指數年金Allianz Benefit Control 限時增加獎勵來談談年金（Annuity）計畫。它是一項在北美非常活躍的金融產品，但並未引起華人太多重視。從去年年初的新冠疫情大爆發到當下經濟金融政治的不確定性，以及股市的大起大落，讓超過一半的美國人擔心老而無養的問題，手裡現有的錢不知道放哪裡保險。那麼選擇年金做為退休的保障，就變成人們更加青睞的一種退休帳戶。所以各類年金銷售增長迅速，特別是固定利率或指數年金（Fixed or Index）強力增長，原因之一是許多人把個人退休帳戶（401K；IRA；RothIRA；Pension等）轉為年金帳戶（Rollover）。許多有餘錢的人和自由職業者，紛紛把目光投向年金這種以退休為目標的金融產品。

指數年金最近日益流行的另外一個原因也是它有一個吸引人的前景，即能夠獲得有競爭力的收入，又不受股票市場拖累。在收入較低的定期存款和收入較高但風險很大的股票市場之間，指數年金位於中間，既能賺錢又不會虧本，屬於保守型投資 ，這種投資對老年人特別適合。指數年金是固定年金和可變年金的混合體，這種保守型投資被稱為美國人養老的“保險箱”。通過提供股市獲利的一部分，他們試圖填補定期存款收益和變動較大的股票市場之間的空隙。

目前金融理財行業排名第一銷售量的固定指數年金，在限時僅1個多月內，大力度增加本金獎勵百分比的好消息，可說是絕佳的開戶機會。該產品主要特點如下：1. 本金保障；2.雙重獎勵：a.本金獎勵及b.利息獎勵；3.終身收入保障；4.延稅；5.開戶本金最低$20,000. ；7.續交本金在18個月之內。

選擇合適的退休計畫，不僅有助我們安樂的晚年生活，更影響日常生活。我們在選擇退休計畫產品時需要注意以下5點：1.提前考慮晚年生活的需求，設定大概的目標值。2.明確開始購買退休計畫的年齡，規劃金額以達到目標值。3.考慮購買專案的風險與回報，根據實際情況購買最合適的產品。4.合理使用退休計畫產品減稅、延稅和節稅，達到利益最大化。5.預測最早需要提取退休金 的時間，避免不必要的損失。

想瞭解更多年金產品的細節嗎？產品是否適合您的年齡以及財務狀況？從業20年資深財務顧問羅潔（Jessie Luo）願意為您做全面分析。預約請電：908-346-1017或Email: [email protected] 。也歡迎您參加近期Jessie的線上ZOOM講座：第一期：5月5日（週三）晚19:30開始；第二期：5月8日（週六）早11：30開始，報名專線：908-346-1017或添加微信jluo7677，即日起可報名，名額有限。