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RWJBarnabas發文支持亞裔 致力終結種族仇恨

【新澤西州訊】

新州最大的醫療系統羅伯森巴拿巴斯醫療(RWJBarnabas Health)日前發表聲明支持亞裔社區，致力於終結仇恨和種族主義

RWJBarnabas網站和臉書上用醒目的藍色標語，打出和亞裔同事及社區共度難關的條幅；網站上紅色的「Ending Racism Together」頁面則提供各種網絡資源、書籍和影片等資訊。

RWJBarnabas首席執行官奧斯特洛夫斯基(Barry H. Ostrowsky)指出，美國各地仇恨亞裔社區犯罪活動不斷增加令人深感不安，「作為致力於終結一切形式種族主義的醫療體系，我們支持在我們多元化醫療系統中的每一位工作人員和各族裔社區的所有成員，堅定聲援面臨歧視和攻擊的亞裔同事、鄰居以及社區。」

作爲新澤西最大的學術醫療系統，RWJBarnabas承諾將努力解決公平和種族主義問題，在整個醫療健康系統及其所服務的社區中推廣反種族主義文化，結束種族主義共同致力於創造種族、族裔和文化的平等，並優先考慮那些由於種族主義歷史代代被忽視而被剝奪權利並經歷不良健康、社會、經濟和教育成果的社區。

美門醫院(Monmouth Medical Center)總裁兼首席執行官卡尼(Eric Carney)指出，10年前醫院創建了華人醫療服務部，以彌合醫院為華裔美國人提供的卓越醫療保健以及最佳的健康、保健和預防服務之間的差距，「實踐證明這項計劃為華人社區帶來了重要的醫療支持，確保華裔患者在每次問診時都能得到最高質量的診療和護理，並始終得到尊重和最貼心的照顧。」

種族主義 亞裔 美國

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