我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

方便長者 費城開放60歲以上疫苗預約熱線

記者呂賢修╱綜合報導
提升疫苗接種率，賓州主動出擊。(美聯社)
提升疫苗接種率，賓州主動出擊。(美聯社)

方便不熟悉網路及不方便現場排隊的長者，費城市府周一宣布，即起60歲以上居民可電話預約在市內兩處聯邦疫苗站施打，熱線電話：1(800)424-4351，服務時間早8時半至下午5時。兩疫苗站分別位於華埠旁的賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)，以及北費的 Esperanza。

此外，由於疫苗預約空缺名額日增，州長沃爾夫表示，將主動提供居家不便出行者施打。代理衛生廳長Alison Beam周一下令，各疫苗站點應與區內的老人及醫療輔助機構合作，為居家且有意注射者提供預約接種，否則可能減少疫苗撥發量或暫停供給。呼籲家中若有人出入不便，可向老人、社福服務機構提出申請。

州老人廳長Robert Torres表示，讓此群體到疫苗站不切實際，應與社區機構合作，以德拉瓦郡為例，目前有三組救護車人員主動到府施打。

目前尚不知近日重新恢復施打的嬌生疫苗，是否將影響此計畫推行。嬌生疫苗保存、運送條件較低，且僅需接種一劑，聯邦指優勢高於導致血栓的風險，但華盛頓郵報民調指，低於四分之一尚未接種者願意選擇嬌生疫苗。

截至周一早，賓州已施打超過800萬劑疫苗，47％居民至少施打一劑，依聯邦疾病防治中心數字，全美排名第十，30％居民已完全接種。

疫苗 嬌生 賓州

上一則

駕照吊扣仍上路 麻州擬加重處罰

下一則

喬州州營8大型接種站 5月21日關閉

延伸閱讀

南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗

南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗
助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗
歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤

歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤
費城開放60歲以上疫苗預約熱線

費城開放60歲以上疫苗預約熱線
疫苗接種率持續下滑 專家奔走拉抬打氣

疫苗接種率持續下滑 專家奔走拉抬打氣
加州里程碑 每3人就有1人 打完2劑疫苗

加州里程碑 每3人就有1人 打完2劑疫苗

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例