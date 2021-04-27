方便長者 費城開放60歲以上疫苗預約熱線

提升疫苗接種率，賓州主動出擊。(美聯社)

方便不熟悉網路及不方便現場排隊的長者，費城市府周一宣布，即起60歲以上居民可電話預約在市內兩處聯邦疫苗 站施打，熱線電話：1(800)424-4351，服務時間早8時半至下午5時。兩疫苗站分別位於華埠旁的賓州 會議中心(Pennsylvania Convention Center)，以及北費的 Esperanza。

此外，由於疫苗預約空缺名額日增，州長沃爾夫表示，將主動提供居家不便出行者施打。代理衛生廳長Alison Beam周一下令，各疫苗站點應與區內的老人及醫療輔助機構合作，為居家且有意注射者提供預約接種，否則可能減少疫苗撥發量或暫停供給。呼籲家中若有人出入不便，可向老人、社福服務機構提出申請。

州老人廳長Robert Torres表示，讓此群體到疫苗站不切實際，應與社區機構合作，以德拉瓦郡為例，目前有三組救護車人員主動到府施打。

目前尚不知近日重新恢復施打的嬌生 疫苗，是否將影響此計畫推行。嬌生疫苗保存、運送條件較低，且僅需接種一劑，聯邦指優勢高於導致血栓的風險，但華盛頓郵報民調指，低於四分之一尚未接種者願意選擇嬌生疫苗。

截至周一早，賓州已施打超過800萬劑疫苗，47％居民至少施打一劑，依聯邦疾病防治中心數字，全美排名第十，30％居民已完全接種。