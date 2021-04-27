新州最安全市鎮榜單 河谷市蟬聯第一

新州犯罪率總體與去年相比變化不大。(Getty Images)

安全諮詢機構SafeWise日前公布2021年新州 最安全市鎮榜單，新州北部的河谷市(River Vale)蟬聯最安全市鎮第一；艾薩克士郡(Essex)的斯巴達市(Sparta)、摩利斯郡(Morris)的查塔姆(Chatham)分列二、三位。

該機構綜合聯邦調查局(FBI)的犯罪報告(Uniform Crime Report)和人口普查 局的資訊。新州最安全的50個市鎮，犯罪率均遠低於其他州和全美平均水準。河谷市是新州最北端的市鎮之一，人口超過1萬。

新州的犯罪率總體與去年相比變化不大，暴力犯罪 率千分之2.1；財產侵占從千分之14降到千分之13.4。

然而仍有58%的新州居民對犯罪率表示擔憂。特別是全州1441起偏見行為，創下歷史新高；針對亞裔的偏見行為有71起，比前一年升82%。

榜單中排在前十的市鎮還包括金尼倫(Kinnelon)、新佑市(New Providence)、華倫(Warren)、克林頓(Clinton)、伯納茲(Bernards)、門羅(Monroe)和瓦納克(Wanaque)。

華人聚居的市鎮也都相對較為安全，蒙哥馬利(Montgomery)37、田納福來(Tenafly)51、高峰(Summit)55、馬伯洛(Marlboro)67、普林斯頓(Princeton)81、橋水(Bridgewater)95、李文斯頓(Livingston)113、東布朗士維克(East Brunswick)117、愛迪生(Edison)152。

安全榜排在倒數的市鎮則包括大西洋城(Atlantic City)、阿斯伯瑞公園(Asbury Park)、橋頓(Bridgeton)、米爾維爾(Millville)和首府翠登(Trenton)。肯登市(Camden)由於缺乏單獨犯罪統計，並未被列入榜單。

榜單詳情：www.safewise.com/blog/safest-cities-new-jersey。