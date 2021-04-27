新州警消服務20年 提早退休不限年齡

州長墨菲近日簽署法案，允許在未來兩年內服務滿20年的警消，無論年齡都可領取退休金 ，將影響全州約8000名警消人員。

新法去除了年齡要求。此前規定2000年1月以後雇用者，提早退休金(相當於工資的一半)限制為至少55歲以上。

力促這一改變的工會表示，並非創造新的福利，而是使2000年以後雇用的警察 和消防員，與2000年之前的待遇保持一致，糾正對1999年所立提早退休法的誤解。

包括地方政府代表在內的反對者，擔心此舉將對原本資金就捉襟見肘的公職人員養老金增加壓力，政府的開支增加。新州 目前的養老金每年只能支持約60%的開銷。

新州立法事務辦公室(Office of Legislative Services，OLS)表示，如果該法涵蓋的7630人都提前退休，警察和消防員的退休系統每年將產生高達4億6500萬元的支出。公職養老金系統本地部分的資金比率將從71.7％降至65.6％，州部分將從38.9％降至35.7％。

新州警察工會指出，從歷史上看，只有一小部分成員選擇提前退休，因此實際開支不會那麼高，「他們的提早退休金是其最終薪水的50％，並且喪失了退休後的醫療津貼。之所以這麼做只是因為已精疲力盡。」