新州戶外享美食 特色景觀餐廳看這裡…

Sunset Pub & Grill，可近距離觀賞機場起降的飛機。(臉書官網)

隨著天氣轉暖和疫苗普及，新州 餐飲業回溫，但仍然面臨巨大的挑戰。新澤西餐飲行業聯盟(New Jersey Restaurant & Hospitality Association)指，小餐廳業主缺乏借貸能力，35%無法在此次疫情存活。

步入春季，越來越溫暖的天氣讓居民開始享受室外餐飲。新州先進傳媒(NJ Advanced Media)日前整理最佳室外餐飲體驗榜單，除了美食 外還綜合考慮環境、風景等因素，部分鄰近華人群居區的餐廳列舉如下：

•Asbury Festhalle & Biergarten, Asbury Park：喝著冰啤酒、享受招牌椒鹽脆餅，可以從寬敞的屋頂欣賞Wesley Lake與Ocean Grove美景。

•Vagabond Kitchen and Tap House, Atlantic City：今年將恢復備受歡迎的啤酒花園。各種啤酒、小吃，還可觀賞Thorofare海灘日落。

•The Bradford, Bridgewater：菜單內容並不算多，但作為高檔酒店的屋頂酒吧，能夠讓人俯瞰城市風景，並品味美味的甜點。

老鼠餐廳可能是新州「最藝術」的餐廳，室外風景在不同季節都別有風味。(Rat's Restaurant)

•Rat's Restaurant, Hamilton：老鼠餐廳可能是新州「最藝術」的餐廳，不僅牆上有藝術品，更毗鄰著名的雕塑公園(Grounds for Sculpture)。餐廳目前僅接受預約，室外風景在不同季節都別有風味。

•One Willow, Highlands：著名的海鮮餐廳，可以俯瞰桑迪胡克(Sandy Hook)和海灣碼頭，亦可欣賞曼哈頓天際線。

•Sunset Pub & Grill, Lincoln Park：該酒吧就像是坐落於機場 跑道上，食客可近距離觀賞林肯公園機場起降的飛機。

•Faubourg, Montclair：新州最熱門的法餐之一，室外露台利用多層次空間以及燈串和噴泉，推薦tarte flambée和coq au vin。

•Stage Left Steak, New Brunswick：被評為新州最佳牛排館之一，美味和李文斯頓街(Livingston Avenue)的風景令人迷醉。

•The Barge, Perth Amboy：坐落於Raritan灣的河口，就在史泰登島對面。這家餐廳開業近100年，是密德薩士郡(Middlesex)最受歡迎的餐廳之一。

•Witherspoon Grill, Princeton：餐廳露台充分利用普林斯頓的城鎮風景，可以品嘗到很多牛排館經典美食。

•Andre's Lakeside Dining, Sparta：餐廳坐擁塞內卡湖(Seneca Lake)的壯麗景色，最近安裝了可伸縮遮陽篷，無論天氣如何都可以在戶外用餐。

•Black Duck on Sunset, West Cape May：五月岬或許是澤西海灘餐飲皇冠上的瑰寶之一，日落大道上的這家餐廳值得一去。