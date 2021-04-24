新州商界聯手致函墨菲 要求制定解禁時間表

新州商業團體聯合發函州長，要求制定有具體時間表的全面開放計畫。(美聯社)

鄰州防疫措施接連鬆綁，新州 商業團體近日聯合發函州長墨菲表達不滿，要求制定有具體時間表的全面開放計畫，並清理過時的行政令，避免新舊規定衝突。

新州超過100個商業團體發出該公開信，指經歷一年的疫情 後，至3月底，新州小商家維持經營的數量下降了38.4％。州府最近一次鬆綁管制是一個月前，當時餐廳和其他室內商業人數上限，從2月初的35％升到50％。

新州Otteau Valuation Group統計，與去年初相比，新州包括餐館在內的零售空間閒置量增加400萬平方呎；若加上打算在租約到期時搬出的租戶，數字將更高。但州長墨菲的暫停驅逐令，並不適用商業租戶。

墨菲最新簽署的公衛緊急狀態 ，延期將於5月15日到期。商業團體和前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)督促屆時解除所有管制措施，並在新學期重新開放所有校園。

共和黨前議員西塔瑞利也是墨菲今年尋求連任的挑戰者之一，他指墨菲長時間無視商家和學生的權益，並要求他立即終止自己的緊急權力，允許議會恢復功能。

臨近的康州，州長拉蒙(Ned Lamont)宣布5月19日起，將取消所有室內和室外商業限制，但要求仍需在室內公共場所戴口罩；賓州疫情緊急狀態也將在5月19日到期。