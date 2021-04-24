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加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

轉眼暑假 新州家長批學區重啟「慢半拍」

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州仍未開放全面返校的學區，許多家長對現況感到不耐煩。(美聯社)
新州仍未開放全面返校的學區，許多家長對現況感到不耐煩。(美聯社)

新州23日報告2479例新增新冠確診，單日21人染疫死亡。新州多個學區師生已返校，一些學區開始制定暑期課程；在部分還未開放校園，或仍採取混合教學模式的學區，有不滿的家長發起倡議，要求盡快恢復正常上課。

州長墨菲表示即將放開更多的防疫規定，並將於下周公布一系列日程表，但指任何步驟都將循序漸進。他認為新州已擺脫此波疫情高峰，並正朝著正確的方向前進。

對於新州學生，夏天除了度假外或許還需要補課。帕特森(Paterson)日前宣布將為所有年級提供暑期課程。該學區計畫到7月，幼稚園至五年級的學生，將有為期四周返校上課的時間，而6至12年級學生將通過網路補課。

勞倫斯(Lawrence)學區家長不滿於該學區的課程計畫，在網上發起倡議要求學區恢復全日制面對面課程。目前該學區中學生按照混合時間表上學，每周有八小時課堂學習。

十幾位家長和學生對學區剩餘學年的計畫表示不滿，認為由於面對面學習的減少，對學生的心理健康狀況、學習進度有負面影響。該學區重返學習小組聯合創始人Amy Davis說，比起長期網課的危害，疫情帶來的風險微不足道。

學區 新州 疫情

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