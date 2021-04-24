新州首間高中設疫苗站 16歲以上可自願接種

新州首間高中於校園設疫苗站。(美聯社)

新州 大學生接種疫苗 將成為常態，而華盛頓學區 (Washington Township district)日前成為全州第一個在高中開設接種站的學區，16歲以上的高中生可自願在校內接種疫苗。

學區總監博倫多夫(Joe Bollendorf)說，尊重學生「為家庭做出個人決定」的權力，也鼓勵接種，對於希望能夠參加傳統畢業典禮很有幫助。

根據新州最新規定，已經完成疫苗接種的國內旅行者，不再要求自主隔離或接受檢測。因此對於想要參加高中畢業旅行的學生，接種疫苗將能夠方便成行：如果不接種疫苗前往病毒傳播高風險地區，則必須自我隔離14天。

對於12年級學生，學區推薦接種疫苗。博倫多夫說，隨著面對面課程恢復，某些情況下學生之間的距離更小，「可以想像，一名出現症狀或測試結果為陽性的學生，可能會迫使坐在周圍的九名學生被隔離。」

全州所有21個郡都曾發生過校園疫情。衛生廳統計245起校園傳播事件，導致至少1094名師生染疫。這些數字還不包括被認為在學校外被感染的學生或教職員工，或無法確認為學校內病例。