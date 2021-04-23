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新州各校SAT考分 博根職業技術學區排第一

記者謝哲澍／新澤西州報導

SAT被認為高中畢業生最重要的成績之一，新州教育廳近日於2019至2020學年教育評鑑報告中，公布各學區SAT成績，博根職業技術學區第一。

博根職業技術學區是新州著名的特許高中學區，畢業生SAT平均分高達1381。學區包括被美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)評為全美第一的博根郡學院高中(Bergen County Academies)，以及BCTS- Teterboro BCTS- Paramus、BCTS- Applied Technology、BCTS-Institute for Interactive Design等多所高中。

孟莫斯職業學區以1377的均分排在第二。該學區同樣包括著名的磁校、生物技術高中(Biotechnology High School)，在社區排名網站Niche.com2021年全美最佳公立高中榜單中位列20名。

華裔學生較多的密爾本學區，和西溫莎-平原學區以1342、1338均分分列三、四位；東布朗士維克1225排25、愛迪生學區1220排31。

完整排名：https://bit.ly/3awLCub。

學區 SAT 教育

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