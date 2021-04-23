新州先進傳媒：教育稅重 考分未必高

新州公校教育系統排名全美第一。(美聯社)

新州 公立教育 系統和地稅雙雙排名全美第一，意味著好的教育需要花錢維持。然而新州先進傳媒(NJ Advanced Media)最新統計顯示，並非教育稅(School taxes)和地產稅高昂的市鎮，學生的考分就更高。

新澤西 2020年平均地稅9112元，比前一年上漲1.78%，再次創下新高；居民去年繳納的教育稅總數也超過160億元，平均每戶4798元。然而部分地稅高的富裕社區，政府教育撥款卻無法令人滿意。

以下是新州教育稅前15高的社區：

1. Mountain Lake教育稅1萬5033元，地稅2萬1625元；2. Demarest教育稅1萬4284，地稅2萬1377；3. Tenafly教育稅1萬4027，地稅2萬1552；4. Mendham Township教育稅1萬3395，地稅1萬9794；5. Upper Saddle River教育稅1萬3031，地稅1萬8886。

6. Glen Ridge教育稅1萬2897，地稅2萬1214；7. Old Tappan教育稅1萬2316，地稅1萬7159；8. Rumson教育稅1萬2216，地稅2萬1153；9. Glen Rock教育稅1萬2128，地稅1萬7373；10. Ridgewood教育稅1萬2100；地稅1萬8506。

11. Millburn教育稅1萬2014，地稅2萬4370；12. Franklin Lakes教育稅1萬1743，地稅1萬7524；13. Haworth 教育稅1萬1490，地稅1萬8270；14. Montclair教育稅1萬1396，地稅1萬9963；15. Harrington Park教育稅1萬1051，地稅1萬5940。