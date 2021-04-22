新州擬提案：租客信用分非唯一標準

新州議會有意提案，要求房東採信用報告以外的方式，評量部分有意承租者。(美聯社)

對於低收入租客而言，信用評分在疫期成為障礙，尤其是申請聯邦或州資金補貼的經濟適用房。新州 立法者正考慮一項法案，要求房東 考量其他因素來衡量有住房補貼的有意承租者。

法案將禁止房東對有州或聯邦政府補貼的租客，進行信用評分或其他風險評估，除非房客在過去三年超過兩次未將補貼用於支付租金 。在不參考信用分的情況下，法案要求房東必須考量租房者的收入、就業和工資歷史、租金、抵押和水電瓦斯繳費紀錄、承租人或家庭成員的健康史、殘疾狀況，以及個人緊急情況等。

為女性提供過渡性住房的倡議組織Sierra Housein East Orange支持這一法案，認為對租房者的判斷應不僅僅包括信用分，「她們無力承擔支付市場租金，而且由於較低的信用分，無法申請經濟適用房。」

反對法案的新澤西公寓協會(NJAA)認為，房東沒有能力對所有房客進行這類化評估，並且索取諸如健康史之類的敏感資訊並不合適。執行董事David Brogan說，「如果不參考信用分，房東將無法完成至關重要的評估。」

目前市場上三個主要的信用報告機構，包括Experian、Equifax和TransUnion，根據付款歷史紀錄、正在使用的可用信用百分比、信用歷史紀錄長度、信用類型以及擁有多少新帳戶等不同因素，綜合評價報告。

提案議員Shirley Turner指出，提出該法案是因為聽到許多在候補名單上等待經適房居民，因為負擔不起新州高昂的租金而陷入債務和人生困境。

住房專家說，經濟適用房創建的部分原因，正是為了使家庭有機會改善他們的信用評分。