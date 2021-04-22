新州19萬租客 疫後面臨逼遷危機

新州疫期後恐有租客欠租驅逐危機。(美聯社)

新州 疫期禁止驅逐租客 或進行法拍，但由於欠租率偏高，疫情結束後恐將面臨租客驅逐危機。州府估計，暫停令結束後，可能有19萬人被房東 驅逐。副州長希拉•奧利弗(Sheila Oliver)指出，新州危機會比其他地區更嚴重，因為拖欠房租的租戶比率，比全美任何一個州都高。即使暫停驅逐，州法院也已收到約5萬份驅逐申請，都是希望在暫停驅逐令取消前，先排好隊的房東。

暫停驅逐令(Eviction Moratorium)是由州長墨菲在去年3月首次以行政命令方式頒布，規定在公共衛生緊急狀態解除後的60天內，禁止房東驅逐房客。新州第一輪緊急租房援助，向1萬5080戶家庭發放了約9200萬元，6萬人申請。

州議會估計，新州110萬房客中，有40萬拖欠房租，收入無法滿足家庭開支。這個數據遠高於州政府的估計。考慮到新澤西一居室平均房租1200元，兩居室平均房租1500元，如果平均拖欠六個月，總額至少30億元。

州眾議員、預算委員會成員溫伯利(Benjie Wimberly)說，如果計算正確，能夠為每個家庭提供平均6000元，相當於政府向房東支付24億元。

新州住房機構Housing and Community Development Network日前啟動援助網站www.housinghelpnj.org。以及熱線電話：1(888)691-3002，幫助租房者和房東。居民可尋求有關驅逐保護的資訊，或社區團體合作夥伴的法律顧問作為調解員。如果房客資金困難，可以與房東達成協議，在不出庭的情況下償還拖欠的租金。有需要的家庭可在https://njdca.onlinepha.com/申請。