賓州州長：接種率65%兩周後 商店可望不限人數

賓州接種率最新統計，深綠最低，少於25%；深褐色區域最高，超過45%。(州府提供)

賓州疫情 數字21日終於下滑，單日新增4602例，為近30天最低的周三，近七天平均每日新增也降至4383例，比前一周少12%。全州44%成人已接種至少一劑疫苗 。州長沃爾夫表示，在進一步放寬防疫規定前，需看到更多人接種。基本上是65至70%接種率兩周後，商店室內容量限制應可解除。

州長指，目前進一步提升接種率最大挑戰是方便性，民眾從大型疫苗站轉向社區診所、藥房施打為趨勢，尤其是仍在猶豫是否接種者，因此家庭醫生、家人的影響力更重要。

費城 過去七天平均每日新增612例，與兩周前相比增長31%。過去的兩周，全市46個郵遞區號中有九地新病例增加。1萬9136、1萬9133感染率上升最快，新病例每10萬人中超過725。染疫住院病例也在增加，本周二報告551名住院患者，高於兩周前的470人。

衛生局長Thomas Farley指出，3月下旬一周內新死亡病例控制在23例的低點後，新增死亡數不斷增加，預計每周死亡人數將突破50人。

因疫情反撲，費城已宣布將於4月30日到期的防疫政策，屆時不會放寬，包括限制就餐人數等。根據衛生局數據，約39%的費城16歲以上居民已接種至少一劑疫苗，約20%已完成接種。