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寫情書、付Netflix費、送捲餅…千禧世代新州搶房 花招百出

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州房市持續火熱，地產資訊公司稱目前買家數量已創歷史新高。(美聯社)
新州房市持續火熱，地產資訊公司稱目前買家數量已創歷史新高。(美聯社)

新州房市持續火熱，買家數量遠超房源，地產資訊公司Otteau Group稱目前新州的買家數量創歷史新高。低利率、千禧一代購房者激增，和城郊地產的復甦，推動這波購屋潮。根據Otteau的數據，新州千禧一代180萬人，約占全州購房數的72％，也因此出現如寫情書、支付賣家一年的Netflix費用、免費提供墨西哥捲餅等奇特搶房手段。

華盛頓市(Washington)Keller Williams經紀人Gina Lerario說，願意自掏腰包為賣家支付500元搬家費，並交一半的房地產轉讓稅(約1500元)，最終仍未搶到合約。許多買家開始參考申請大學的方法，為賣家開出個性化合約。普林斯頓經紀人Jill Deegan說，買家甚至為心儀的房子寫下情書，談論家中的狗會如何愛上院子，自己將在地下室教孩子彈鋼琴；也有人想親自見面，設法給賣家留下印象。

現金報價也是買家常用的手段，地產經紀人說，現金報價通常最終會獲勝，因為不需要經過銀行貸款評估。買家也會提出高於開價的金額，有時高達20％。

Fox＆Roach房地產經紀人Pat Settar說，曾經許多千禧一代不願意購房，且更青睞城市，希望附近有餐館並居住在步行區，但疫情改變了這一切；在擁擠的城區，病毒傳播的風險更高。Diane Turton Realtors市場行銷執行總監Perry Beneduce說，新州正吸引來自曼哈頓、布魯克林、史泰登島乃至康州的人才定居。

新州 房地產 貸款

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