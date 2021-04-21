我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

新州郊區房逆襲 博根郡漲幅逾5成

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州郊區房廣受市場追捧。(Zillow)
新州郊區房廣受市場追捧。(Zillow)

千禧世代(millennials)喜歡城市生活，一度使新州市郊地產市場備受衝擊。但新冠疫情改變了一切，郊區房需求暴增，北部幾乎所有郡的成交量都出現兩位數增長，其中博根郡(Bergen)漲幅達51%。

去年疫情爆發，新州地產交易停滯。居家避疫令解禁之後，北部市場幾乎只要有房子上市就被搶購，冬天也未停熄。地產公司Keller Williams經紀人Jon Corbiscillo說，越來越多能在家上班的紐約人正考慮搬到新澤西，很多人都在盤算可以住在新州的哪幢大房子。

REDSTONE地產經紀人張清田介紹，日前李文斯頓(Livingston)一幢1300呎的三室房，以50萬價格掛牌，短時間內就以51.8萬成交，「這個位置、大小和價格的房子溢價接近2萬售出，以往比較罕見，去年開始越來越多。」

張清田表示，從紐約市遷出的買家有不少特點，一是不太願意自己弄裝修，往往青睞裝潢較好的現房；二是大多以家庭為單位，孩子年紀較小需要更多空間，在買房時考慮學區的重要性。

此外，擁有額外房間的大戶型在市場上更有優勢。賓州地產經紀人Chris Raad指出，越來越多客戶的理想住房中，必須包含一間居家辦公室。

東布朗士維克市長柯恩(Brad Cohen)說：「年輕人成家立業，孩子要上學時，紐約市的學區無法滿足；他們會回頭，看到學區優秀、交通便利、環境舒適的新州。」

紐約市 新州 學區

上一則

佛洛伊德命案警定罪 250名國民兵進駐華府加強維安

下一則

維州放寬學校文娛活動限制：室內最多100人、戶外500人

延伸閱讀

新州房市火爆 買家手段層出不窮

新州房市火爆 買家手段層出不窮
加州屋崙學區 秋季全面到校上課 下學期8月9日開始

加州屋崙學區 秋季全面到校上課 下學期8月9日開始
新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬

新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬
新州啟動全民接種 時隔1年學生陸續返校

新州啟動全民接種 時隔1年學生陸續返校
舊金山奧克蘭學區 秋季全面到校上課

舊金山奧克蘭學區 秋季全面到校上課
購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因