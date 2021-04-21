新州郊區房逆襲 博根郡漲幅逾5成

新州郊區房廣受市場追捧。(Zillow)

千禧世代(millennials)喜歡城市生活，一度使新州 市郊地產市場備受衝擊。但新冠疫情改變了一切，郊區房需求暴增，北部幾乎所有郡的成交量都出現兩位數增長，其中博根郡(Bergen)漲幅達51%。

去年疫情爆發，新州地產交易停滯。居家避疫令解禁之後，北部市場幾乎只要有房子上市就被搶購，冬天也未停熄。地產公司Keller Williams經紀人Jon Corbiscillo說，越來越多能在家上班的紐約人正考慮搬到新澤西，很多人都在盤算可以住在新州的哪幢大房子。

REDSTONE地產經紀人張清田介紹，日前李文斯頓(Livingston)一幢1300呎的三室房，以50萬價格掛牌，短時間內就以51.8萬成交，「這個位置、大小和價格的房子溢價接近2萬售出，以往比較罕見，去年開始越來越多。」

張清田表示，從紐約市 遷出的買家有不少特點，一是不太願意自己弄裝修，往往青睞裝潢較好的現房；二是大多以家庭為單位，孩子年紀較小需要更多空間，在買房時考慮學區 的重要性。

此外，擁有額外房間的大戶型在市場上更有優勢。賓州地產經紀人Chris Raad指出，越來越多客戶的理想住房中，必須包含一間居家辦公室。

東布朗士維克市長柯恩(Brad Cohen)說：「年輕人成家立業，孩子要上學時，紐約市的學區無法滿足；他們會回頭，看到學區優秀、交通便利、環境舒適的新州。」