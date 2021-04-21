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費城河濱新建案 住商休閒兼懷舊

記者呂賢修╱綜合報導
Durst Organization的河濱建案近期送市府審核。(開發商提供)
Durst Organization的河濱建案近期送市府審核。(開發商提供)

費城德拉瓦河濱價值22億元的都市更新計畫廣受矚目，負責整體規畫的Delaware River Waterfront Corp.去年宣布開發商Durst Organization入選，其位於哥倫布大道旁一棟26層大樓及公園的提案近日也揭曉，有望為河岸帶來新生命。目前已送交市府審核，並開放社區提出建議。

這棟住商混合大樓位在富蘭克林大橋旁，介於Vine及Callowhill街之間、哥倫布大道西側一處1.6英畝停車場上，土地已於2019年完成交易。根據提案，將有360個公寓單位，一樓有1萬呎商業面積，一座公園及兒童遊樂場等設施，超過三分之一土地面積為綠地，希望藉此吸引更多人親近水岸，也帶動當地零售業。

提案將保存見證費城17至19世紀造船業歷史的West Shipyard的部分遺址，也保留西側Wood Street的河濱階梯，據了解為古代地主承諾賓州開創者威廉潘(William Penn)，為開放水岸給公眾所建，為目前僅存一段。

建案將申請LEED認證，可承受未來氣候變遷，包含有助防洪的花園等，停車場也將設七個電動車充電專用車位。開發商也捐出250萬元給費城住房信託基金(Philadelphia Housing Trust Fund)，供興建、維修可負擔住房。

Delaware River Waterfront Corp.關於河濱的主要規畫，為一座造價2.25億元，介於Chestnut 及Walnut街，橫跨I-95公路，連接河岸與Front Street的空中公園。

Durst Organization在鄰近地點，尚有兩處共12棟合計2400個公寓單位、225酒店套房、12萬4000呎零售空間的建案，去年已提出計畫。

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