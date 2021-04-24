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半畝園“食”力出眾 每週末特供自製豆漿油條

新澤西訊

  位於新州East Hanover的半畝園餐廳（A & J Bistro），源自於1971年創立於寶島臺灣的老字號。其以北方麵點為主打，味道正宗，價格親民。當前，餐廳每週末還特供自製豆漿和油條，新鮮出爐的小食備受食客們喜愛！

  這間溫馨雅緻的餐廳，展現了臺灣人對於生活的一種熱忱態度。任何一類麵食，師傅們都力求完美。店內麵食品種豐富，光是麵條就有十餘種選擇，有紅燒牛肉麵、牛肉牛筋面、清燉牛肉麵、乾拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排面、陽春麵、擔仔麵、肉燥面、炸醬麵、擔擔麵、豬腳面、酸辣涼麵、招牌涼麵等。地道的紅燒牛肉麵，麵條Q彈，牛肉厚切，湯頭濃香，大口吃下去直呼過癮。台式豬腳麵，筋皮軟爛，其鮮亮的顏色，更是極具感染力，吃完一碗總還意猶未盡。如果喜歡清潤一些的麵條，榨菜肉絲麵、雪菜肉絲麵都是您不錯的選擇，其鹹香可口，回味悠長，不易上火，老少皆宜。

  半畝園的餅類也是一大特色賣點！會噴汁的牛肉餡餅，皮薄酥脆，餡大多汁，哪怕被燙到舌頭，也等不及想立馬咬一口。鮮肉鍋貼，皮韌底脆，餡料鮮美，搭配一碗小米粥，無論作為午餐還是晚餐，都會相當滿足。醬肉燒餅，肉色醬紅，口感細膩，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕。年輕人喜歡的手抓餅，千層百疊，香酥可口，搭配一碟小菜，簡單即是幸福！

  歡迎朋友們惠顧半畝園餐廳，感受每一味小食的魅力。地址：352 NJ-10, East Hanover, NJ 07936；電話：973-506-9066。

小米 新州

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