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一站式” 治療計畫省時省力省錢 寰宇植牙 呵護您的口腔健康

新澤西訊

  榮獲TOPDENTISTS官方認證為頂級牙科並獲頒榮譽獎牌的新州寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center) ，是一所擁有60多年醫療臨床經驗，提供“一站式”植牙治療方案，質與量兼具，安全可靠，質優價廉的植牙診所。

  寰宇植牙提供免費諮詢服務, 中心具備一流的口腔科醫師以及牙周病專家陣容。還有一位畢業於哥倫比亞大學的華人牙醫Mo Li，專門提供華語服務，患者無需為語言障礙擔心。歡迎致電諮詢、預約！

  “一站式”植牙可稱為省時省力省錢的計畫！牙冠、牙橋的製作都在中心完成。一般牙醫診所不做植牙的部分，會推薦病患到有手術資質的口腔診所（Oral Surgeon）完成此部分治療。患者不得不往返於不同診所之間，費時費力。為了給患者們提供更加便利和安全的服務，寰宇植牙中心建立了自己的牙齒製作工作室，使用最先進的掃描設備，可完成3D效果的全口牙檢查，並且具有強大的牙醫專家團隊，所有治療在中心完成，治療的過程無縫隙跟蹤。

  寰宇為華人提供最好的優惠方案與無息貸款，讓患者們無需有經濟上的負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較此價格佔有不少的優勢。不僅如此，新冠疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

  健齒一生，寰宇有心，期待您親自來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務！Fort Lee診所電話: 201-461-0003，地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621；新增加診所位址電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201，West New York, NJ 07093。

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