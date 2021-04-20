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感謝貝爾維爾教堂庇護華工 林潔輝捐款2.5萬

記者謝哲澍╱新澤西州報導
貝勒維爾歷史學會主席佩羅內(左四)介紹教堂歷史。(記者謝哲澍/攝影)
貝勒維爾歷史學會主席佩羅內(左四)介紹教堂歷史。(記者謝哲澍/攝影)

新州華人社區日前與貝勒維爾市(Belleville)政府，一同祭奠百年前到美東的首批華工。新澤西華人聯合總會主席林潔輝，捐贈2萬5000元給當時庇護這些華工的貝爾維爾教堂。

林潔輝親手將2萬5000元支票交給牧師Lillian Ortiz。她指出，首批華工從西海岸來到美東時，面對的是排華法案，當時是貝勒維爾不顧風險，包容了這批華工，現在也希望貝勒維爾能夠得到華人的幫助。

貝勒維爾市議員Steven Rovell、Vincent Cozzarelli、蒙特克萊爾(Montclair)市議員Robert Russo、林登(Linden)市長夫人Danie Armstead、貝勒維爾歷史學會主席佩羅內(Michael Perrone)等參與活動。州參議員Teresa Ruiz派代表頒發州議會榮譽狀，感謝她在社區服務和多元文化方面的努力。

安歌塢崖(Englewood Cliffs)市議會主席胡世遠(Bill Woo)、前市議員梁智、東布朗士維克學區委員洪利武、新澤西福建同鄉會主席郭瑞堯等出席祭奠儀式。

市議員Russo指出，近來各地「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，「這個墓碑和背後的歷史令人動容，無可爭議地展現亞裔是美國歷史和文化中不可分割的一部分。」

貝勒維爾與華人的淵源要追述到150年前，越洋華工參與建設太平洋鐵路後，有68人遷移到東部。由於排華法案的限制，當時華人在紐約市聚會屬違法行為，但貝勒維爾居民冒險接納華工，並讓他們保留文化習俗，甚至能安葬在教堂地下室，也造就了美東首個「華埠」。

左起：嚴欣鎧、林潔輝、牧師Lillian Ortiz。(記者謝哲澍╱攝影)
左起：嚴欣鎧、林潔輝、牧師Lillian Ortiz。(記者謝哲澍╱攝影)
林潔輝為華工墓碑獻花。(記者謝哲澍/攝影)
林潔輝為華工墓碑獻花。(記者謝哲澍/攝影)
新州華人祭奠首批華工。(記者謝哲澍╱攝影)
新州華人祭奠首批華工。(記者謝哲澍╱攝影)
林潔輝將支票交給牧師Lillian Ortiz。(記者謝哲澍╱攝影)
林潔輝將支票交給牧師Lillian Ortiz。(記者謝哲澍╱攝影)
參議員Teresa Ruiz代表Tisha Maranda，為林潔輝頒發來自州議...
參議員Teresa Ruiz代表Tisha Maranda，為林潔輝頒發來自州議會的榮譽獎狀。(記者謝哲澍/攝影)
2萬5000元捐款將被用於修復曾用於庇護首批華工的歷史教堂。(記者謝哲澍/攝影)
2萬5000元捐款將被用於修復曾用於庇護首批華工的歷史教堂。(記者謝哲澍/攝影)

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