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新州「疫苗護照」共和黨提案力阻 禁止強制接種 違者可罰2.5萬

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州共和黨提案抵制疫苗護照。(美聯社)
新州共和黨提案抵制疫苗護照。(美聯社)

新州共和黨州參議員James Holzapfel19日提案，擬禁「疫苗護照」，並禁止任何公共或私人實體，包括但不限於學校、企業、海灘、醫生等，詢問或告知個人的疫苗接種狀況。

Holzapfel指出，准許使用所謂的疫苗護照，將構成基於個人施打狀況的歧視，「州長墨菲考慮使用疫苗護照，可能會妨礙人們工作、求學或去公共場所。尊重個人權利，健康決策應該是私人的選擇，除醫生外，無需與其他任何人討論。」

根據法案，強制要求接種疫苗，或證明已接種以便在新州或其他地方旅行的行為，將視為違法，包括兒童日托、學校或大學、就醫、進入政府設施或公園、海灘、音樂會、劇院、遊樂園或體育賽事等。法案並禁止雇主根據接種紀錄限制工作或升職。違者最高可罰2萬5000元的民事賠償和律師費。

該法案需要通過民主黨控制的兩會，並由州長簽署才能成為法律，目前看來機會並不大。

隨著接種疫苗人數增加，疫苗護照成為爭議源頭。擁護者稱護照將使美國擺脫疫情，反對者則認為限制人身自由並侵犯隱私權。佛州和德州州長目前已採取行政措施禁止疫苗護照；紐約則引入自願的Excelsior Pass，以提供疫苗狀態或病毒檢測結果的證明。

墨菲此前表態對護照的想法持開放態度，將取決於聯邦疾病防制中心(CDC)的指導意見。聯邦政府表示將發布有關疫苗護照的準則，但細節將留給各州自行決定。

目前包括羅格斯大學(Rutgers University)、菲爾萊狄更斯大學(FDU)等大學已要求所有學生，秋季前必須接種才能返校；新州表演藝術中心(NJPAC)也要求觀眾必須在表演日前兩天，提供陰性測試報告，或完整的疫苗接種證明才能入場觀看。

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