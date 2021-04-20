賓州慶祝亞太裔傳統月 「希望」徵青少年寫作繪畫
慶祝亞太裔傳統月，賓州州長亞太裔事務委員會舉辦以「希望」為主題的青少年藝術與寫作網路展，向K-12年級亞太裔居民徵集作品，分享這一年對自己、家人、朋友及社區的意義，以及對未來的希望。報名及作品提交4月30日截止。
亞太裔傳統月(5月)期間，所有徵集的作品都有機會在委員會的社交媒體平台展示，選取部分作品，將在5月19日州府亞太裔傳統月慶典中，向居民及州政府雇員展示。主辦方將選拔部分優秀作品，製作成電子畫冊展示；或未來印製畫冊，作為特別禮物送給州長。委員會也將向參展者頒發州長簽發的參展證書、感謝信。
繪畫作品接受各種類型創作，包括：素描、彩色鉛筆畫、水彩、丙烯、油畫、拼貼、攝影、漫畫、電子繪畫，和動畫。寫作作品接受小詩，短文。作品須是原創內容，以「希望」為主題，自由命題，每人限提交一件作品。
參展分四組：K-2年級， 3-5， 6-8，9-12。作品以數碼照片提交，須至少 300 dpi 或 1600×1200 pixels；照片以Google共用檔上傳，將Google共用檔的連結複製粘貼至Google Entry Submission參賽報名表中；請將作品檔設置為「所有人可見」。
所有資訊須以英文填寫。繪畫作品檔命名為：Last Name_First Name_Art_Grade# 。寫作作品檔命名為：Last Name_First Name_Word_Grade#。
參展報名及作品提交表：http://bit.ly/apahope。更多詳情-參展海報： http://bit.ly/apahopeinfo。
此展評委由多族裔代表組成，華裔代表評委是費城藝術家蔡陳林。蔡陳林近年來在費城創作十幾幅公共壁畫作品講述亞裔的故事和經歷，近期正負責為費城中國城的150周年慶典創作大型室外壁畫。蔡陳林將提供兩次Zoom線上會議，解答參展相關疑問。時間：4月21、23日，晚6時15分至7時。Zoom會議室號碼：372 157 0331，密碼：Hope。
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