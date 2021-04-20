賓州慶祝亞太裔傳統月 「希望」徵青少年寫作繪畫

賓州州長亞太裔事務委員會標誌。(主辦單位提供)

慶祝亞太裔傳統月，賓州州長亞太裔事務委員會舉辦以「希望」為主題的青少年藝術與寫作網路展，向K-12年級亞太裔居民徵集作品，分享這一年對自己、家人、朋友及社區的意義，以及對未來的希望。報名及作品提交4月30日截止。

亞太裔傳統月(5月)期間，所有徵集的作品都有機會在委員會的社交媒體平台展示，選取部分作品，將在5月19日州府亞太裔傳統月慶典中，向居民及州政府雇員展示。主辦方將選拔部分優秀作品，製作成電子畫冊展示；或未來印製畫冊，作為特別禮物送給州長。委員會也將向參展者頒發州長簽發的參展證書、感謝信。

繪畫作品接受各種類型創作，包括：素描、彩色鉛筆畫、水彩、丙烯、油畫、拼貼、攝影、漫畫、電子繪畫，和動畫。寫作作品接受小詩，短文。作品須是原創內容，以「希望」為主題，自由命題，每人限提交一件作品。

參展分四組：K-2年級， 3-5， 6-8，9-12。作品以數碼照片提交，須至少 300 dpi 或 1600×1200 pixels；照片以Google 共用檔上傳，將Google共用檔的連結複製粘貼至Google Entry Submission參賽報名表中；請將作品檔設置為「所有人可見」。

所有資訊須以英文填寫。繪畫作品檔命名為：Last Name_First Name_Art_Grade# 。寫作作品檔命名為：Last Name_First Name_Word_Grade#。

參展報名及作品提交表：http://bit.ly/apahope。更多詳情-參展海報： http://bit.ly/apahopeinfo。

此展評委由多族裔代表組成，華裔代表評委是費城 藝術家蔡陳林。蔡陳林近年來在費城創作十幾幅公共壁畫作品講述亞裔 的故事和經歷，近期正負責為費城中國城的150周年慶典創作大型室外壁畫。蔡陳林將提供兩次Zoom線上會議，解答參展相關疑問。時間：4月21、23日，晚6時15分至7時。Zoom會議室號碼：372 157 0331，密碼：Hope。