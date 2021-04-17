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1張圖看疫情：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

疫苗效果顯著 賓州僅0.013％接種者感染

記者謝哲澍／綜合報導
數據顯示，目前新冠疫苗在現實生活的防護力，高於實驗。(美聯社)
數據顯示，目前新冠疫苗在現實生活的防護力，高於實驗。(美聯社)

賓州已經為250萬人完成疫苗接種，州衛生廳統計顯示，完成接種者331人檢測呈陽性，僅占該群體0.013％，但仍有包括安養院雇員在內的許多居民猶豫是否要接種。

聯邦疾病防制防中心(CDC)在超過6600萬完成疫苗接種的人中，僅發現5800例感染，約占0.008％。29％感染者無症狀，7％需住院治療，全美至少74人死亡。

在美國中西部和東北部(包括賓州和新澤西)存在傳播力更強的變異病毒，並且新增病例數上升的情況下，疫苗展現出防護力。耶魯大學疫苗研究員Saad Omer說，目前疫苗防護力甚至優於臨床試驗。

然而許多人對疫苗仍不信任。衛生廳最新調查顯示，賓州安養院工作人員中只有52％接種疫苗。該州超過10萬4000名員工中，有近4萬4000人未接種，其中徹斯特郡32％拒絕，費城和德拉瓦郡為42％。

衛生廳副廳長Keara Klinepeter說，很多人不想成為周邊第一個接種者，一般在見到親友接種後，才願意施打。賓州目前約80％安養院住戶已接種疫苗。

新州16日報告3791例新增確診，單日41人染疫死亡；賓州5650例，56人死。

疫苗 賓州 耶魯大學

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