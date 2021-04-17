愛市市長初選 下周網路直播辯論

愛市議會副主席喬希。(本報檔案照)

愛迪生市(Edison)民主黨 市長初選，Together Edison頻道將於4月25日(周日)晚7時舉辦參選者辯論，通過YouTube網路直播。

辯論將由新布朗士維克女性選民聯盟(League of Women Voters of the Greater New Brunswick Area)代表主持，目前獲得民主黨提名 的愛市議會副主席喬希(Sam Joshi)，和打出新領導才能讓愛迪生更好(New Leadership for a Better Edison)口號的Arthur Esposito已確定參加。

現任市長藍奇(Thomas Lankey)因缺乏黨內支持，將以獨立身分參選。活動組織者稱另一參選者、愛市民主黨主席巴賈亞(Mahesh Bhagia)因日程安排衝突而無法參加論壇，但主辦方正尋求讓他通過網路遠程參加辯論。

巴賈亞與華裔 市議員參選者彭曉寒(Shannon Peng)搭檔，在愛市民主黨大會贏得選舉的情況下，提名遭到密德薩士郡民主黨(Middlesex County Democratic Organization)撤換，理由是巴賈亞涉嫌與2017年該市曝出的種族主義傳單事件有關。

州長墨菲日前為喬希背書，稱他「有經驗、熱情和遠見」，將為愛市的未來發展制定重要規畫(master plan)。喬希此前因罷免華裔圖書館館長姜宇、理事葉勝年(David Ye)，引發當地華人抵制。

愛市下一任市長面臨的問題包括倉庫數量暴增、財政壓力、就業和雇用程式、公共工程，包括下水道、供水和道路，以及老年人服務。上述參選者還將面臨共和黨市長參選人哈恩(Keith Hahn)的挑戰。

主辦方邀請公眾在19日(周一)前向候選人提交問題，可上網：forms.gle/2e5vJF3FFRPP4AyC7，或電郵：[email protected]，並需留下姓名和電郵資訊。

YouTube平台直播：bit.ly/3e4MDKT；Facebook直播：/bit.ly/3uRY8Mt。辯論錄影未來將來在愛迪生電視(Edison TV)播放。