費城新冠疫苗配額有剩餘 提早開放16歲以上預約接種

費城即日起開放16歲以上居民預約接種新冠疫苗。(美聯社)

新冠疫苗 已施打多時，費城 新增確診及死亡人數仍持續上升，尤其是有慢性病史的年輕群體風險極高。因疫苗配額有剩餘，市府周五宣布提早進入第二階段，即日起所有成人均可預約接種。

費城原訂19日開放上述措施，衛生局長Thomas Farley表示，因本周預約名額有剩，決定提前實施，將本周配額用完。他強調，進入新階段後，優先任務除提供更方便的施打管道，還需鼓勵仍在觀望的居民盡快接種。費城約40%成年人口已接種至少一劑疫苗，專家指需達到七成才可能群體免疫。

位於費城市中心的賓州會議中心，每天可施打6000劑，但周三、周四分別只有4000及4600人接種。北費城Esperanza的疫苗站每天有1000劑，但周四也僅200人接種。上述兩處聯邦大型疫苗站，目前均已開放民眾現場預約注射，希望提升使用率。

官員指，接種人數減少，可能與嬌生疫苗暫停使用，許多人臨時改打輝瑞、莫德納 疫苗，產生誤解有關。擴大優先範圍後，將湧入大量預約者，市府也擔心接種率仍不足的老人，難在網上登記成功。目前全市75歲以上居民，54%已施打至少一劑，65至74歲則是44%。

費城近日平均每天新增600例確診，周五有513人住院中，53人需呼吸器。之前每周平均死亡數曾低至20人，但近日增至40，官員擔心很快會升至50人。本周五單日死亡16人，累計3375人。