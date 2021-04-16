我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

記者謝哲澍／新澤西州報導
全美槍枝暴力事件頻發，新州持續強化控槍法。(美聯社)
全美槍枝暴力事件頻發，新州持續強化控槍法。(美聯社)

喬州、科州連發重大槍案，總統拜登也提出控槍行政令，今年將參選連任的新州州長墨菲，周四於近期槍擊案頻發的紐瓦克市，宣布13項包含行政令及法案的控槍新規。

新規包含：申請槍牌者需先通過安全課程，槍枝未使用時必須上鎖，合法購槍年齡從18歲調至21歲，槍枝撞針加上微印記(microstamping)以利追查，子彈銷售紀錄電子化追蹤，禁售.50口徑槍枝，移居新澤西者需在本地註冊槍枝，修法降低槍枝暴力事件中追究槍商連帶責任的門檻，撥款1000萬元資助槍枝暴力防範計畫，要求州教育廳檢視校園槍擊事件演練，降低學生心理壓力，舉辦各州州長槍枝安全峰會，組成新州槍枝安全委員會等。

新州控槍法已屬全美最嚴之一，墨菲稱如果新規得到議會批准，將成為美國歷史上最全面的槍枝暴力預防措施。新規受到擁槍人士的強烈抨擊。新州槍枝俱樂部聯盟(Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs)執行主任Scott Bach表示，新規是進一步控制遵守法律的槍枝擁有者，而不是對槍枝罪犯進行懲罰或威懾，對降低犯罪率無濟於事。

憲法第二修正案律師納彭(Evan Nappen)認為，政府無權規範居民將槍枝留在家中的方式，而撞針加印記很容易磨除。這些提議都需要議會支持才能成為法律。

新州 槍擊 拜登

上一則

喬州基礎設施僅C+ 374座橋、2260哩高速公路狀況差

延伸閱讀

同黨對手被除名 新州州長墨菲連任幾成定局

同黨對手被除名 新州州長墨菲連任幾成定局
墨菲簽署法案 撥款1000萬元助日托機構

墨菲簽署法案 撥款1000萬元助日托機構

新州開通住房援助熱線及網站

新州開通住房援助熱線及網站
新州加強實體課 州考延至秋季

新州加強實體課 州考延至秋季
新州 4月19日起開放全民接種新冠疫苗

新州 4月19日起開放全民接種新冠疫苗
新州4.19起開放16歲以上預約接種

新州4.19起開放16歲以上預約接種

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
4月7日在休士頓港查獲大批假N95口罩。（海關與邊境保護局）

中國寄紐約假N95口罩附「安全標章」 德州截查

2021-04-15 20:16
CDC的疫苗接種記錄卡，衛生廳提醒民眾注意保存。(記者謝哲澍/攝影)

疫苗接種卡丟了怎麼辦？

2021-04-12 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...