購槍年齡上調至21歲…新州嚴控槍 墨菲再提新規

全美槍枝暴力事件頻發,新州持續強化控槍法。(美聯社)

喬州、科州連發重大槍案,總統拜登 也提出控槍行政令,今年將參選連任的新州 州長墨菲,周四於近期槍擊 案頻發的紐瓦克市,宣布13項包含行政令及法案的控槍新規。

新規包含:申請槍牌者需先通過安全課程,槍枝未使用時必須上鎖,合法購槍年齡從18歲調至21歲,槍枝撞針加上微印記(microstamping)以利追查,子彈銷售紀錄電子化追蹤,禁售.50口徑槍枝,移居新澤西者需在本地註冊槍枝,修法降低槍枝暴力事件中追究槍商連帶責任的門檻,撥款1000萬元資助槍枝暴力防範計畫,要求州教育廳檢視校園槍擊事件演練,降低學生心理壓力,舉辦各州州長槍枝安全峰會,組成新州槍枝安全委員會等。

新州控槍法已屬全美最嚴之一,墨菲稱如果新規得到議會批准,將成為美國歷史上最全面的槍枝暴力預防措施。新規受到擁槍人士的強烈抨擊。新州槍枝俱樂部聯盟(Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs)執行主任Scott Bach表示,新規是進一步控制遵守法律的槍枝擁有者,而不是對槍枝罪犯進行懲罰或威懾,對降低犯罪率無濟於事。

憲法第二修正案律師納彭(Evan Nappen)認為,政府無權規範居民將槍枝留在家中的方式,而撞針加印記很容易磨除。這些提議都需要議會支持才能成為法律。